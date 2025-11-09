Дубль Сергея Толчинского помог «Металлургу» одержать победу над «Барысом»

Форвард магнитогорской команды стал героем матча, а его команда выиграла со счетом 4:1

Лидер чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург» выиграл у «Барыса» в Астане со счетом 4:1. Героем матча стал форвард южноуральского клуба Сергей Толчинский, забросивший две шайбы. В 19 матчах он ранее лишь раз огорчал ворота соперника, а в этот раз оформил «дубль», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Перед матчем магнитогорский клуб возглавлял Восточную конференцию, а астанинский — замыкал восьмерку сильнейших. Фаворит в этом противостоянии вроде бы очевиден, но этот статус «Металлургу» нужно было закреплять на «Барыс-Арене», где хозяева выглядят убедительно. В предыдущем матче они, например, вырвали победу у «Автомобилиста».

Разумеется, очки «Барысу» нужнее, ему ой как непросто придется в борьбе за попадание в кубковую восьмерку. Но одного желания в противостоянии с таким грозным соперником мало. Нужно выжимать из себя максимум, а еще рассчитывать на удачу. «Металлург» в первых двух периодах показал мастер-класс астанинцам, забросив три безответные шайбы.

Открыл счет в матче Даниил Вовченко в первом периоде, сыграв на добивании. А во втором отрезке игры разразился дублем Сергей Толчинский. Одно из главных приобретений «Металлурга» в летнее межсезонье пока в 19 матчах за «сталеваров» забросил лишь одну шайбу. Но сегодня за 2 минуты забил дважды. Сначала он замкнул классную комбинацию, поразив ближний угол ворот соперника.

Во втором случае он замкнул прострел Владимира Ткачева. Причем, этот гол «привез» голкипер «Барыса» Андрей Шутов, потеряв шайбу у себя за воротами. Главный тренер астанинского клуба Михаил Кравец тут же произвел рокировку голкиперов, на площадку вышел американец Адам Шил.

Хозяева льда, надо отдать им должное, не сдались на милость победителю и попытались организовать в третьем периоде камбэк. Уже в самом его дебюте они создали два голевых момента, один из которых завершился взятием ворот. Это Алихан Асетов скорректировал полет шайбы после броска Самата Данияра — 1:3. Практически тут же едва не сократил разрыв в счете до минимума Майк Веккьоне.

В середине третьего периода «Барыс» должен был забивать вторую шайбу, когда на «пятаке» из убойной позиции бросал Мэйсон Морелли. Но голкипер Александр Смолин спас команду от гола. Надежды астанинцев спасти матч погасил Роман Канцеров, установивший окончательный счет в матче — 4:1!

Хоккей. Сезон-2025/2026. Чемпионат КХЛ. 9 ноября. «Барыс» (Астана) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1).

Шайбы забросили:

0:1 — Даниил Вовченко (Дерек Барак, Дмитрий Силантьев), 11:18 (5×5).

0:2 — Сергей Толчинский (Егор Яковлев, Даниил Вовченко), 32:38 (5×5).

0:3 — Сергей Толчинский (Владимир Ткачев), 34:32 (5×5).

1:3 — Алихан Асетов (Самат Данияр, Алихан Омирбеков), 41:42 (5×5).

1:4 — Роман Канцеров (Владимир Ткачев, Александр Сиряцкий), 52:30 (5×5).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Сергей Толчинский («Металлург»)

Наконец-то разразился «дублем», став главным героем матча. Одна из заброшенных его шайб стала в итоге победной.

Владимир Ткачев («Металлург»)

Вновь отличился в подыгрыше, набрав 2 (0+2) очка за матч. Организовал один гол, выдав шикарную передачу на Сергея Толчинского.

Александр Смолин («Металлург»)

Очередной хороший матч второго голкипера магнитогорской команды. Жаль, но не смог сыграть на «ноль».

«Металлург» возвращается домой, набрав максимум очков в выездной серии матчей. Следующую игру южноуральцы проведут на домашней арене с тольяттинской «Ладой». Поединок состоится 12 ноября.

Фото: пресс-служба ХК «Барыс» (Астана) и ХК «Металлург» (Магнитогорск).