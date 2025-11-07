Хоккеисты «Металлурга» грамотно «засушили» игру с «Амуром» и победили со счетом 3:1

Магнитогорская команда еще в первом периоде забросила три безответные шайбы

Хоккейный клуб «Металлург» уверенно разобрался с хабаровским «Амуром» в чемпионате КХЛ. Магнитогорский коллектив еще в первом периоде забросил три безответные шайбы, а затем «засушил» игру и в энергосберегающем режиме добился желаемого результата, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

После победы над «Адмиралом» турне по Дальнему Востоку «Металлург» продолжил в Хабаровске. На матч с «Амуром» главный тренер Андрей Разин убрал из состава Данилу Паливко и Игоря Нечаева, заявив вместо них Александра Сиряцкого и Михаила Грасса, дебютирующего в нынешнем сезоне. В воротах появился Александр Смолин.

Обе команды начали встречу без разведки. Причем, форвард хозяев Матвей Заседа упустил прекрасную возможность открыть счет — Смолин намертво взял шайбу в ловушку. Зато магнитогорцы показали, как извлекать из голевых моментов максимум. Уже в следующей атаке, которую начал Роман Канцеров из своей зоны, они забили. Владимир Ткачев развил контратаку, доехал до правого круга вбрасывания и отдал в центр на пятак, откуда Дмитрий Силантьев открыл счет — 1:0.

Пару минут спустя уральцы реализовали большинство, снова результативную передачу сделал Владимир Ткачев, а автором гола стал Роман Канцеров. Под занавес периода «Металлург» забросил еще одну шайбу, сделал счет 3:0 Руслан Исхаков.

Во втором периоде «Металлург» успокоился. «Амур» подравнялся по броскам, а опасных моментов у ворот уральцев возникало даже больше. Артем Шварев бросал практически в открытый угол — Смолин в очередной раз спас команду. Магнитогорцы использовали любимые контратаки. После одной из них Егор Коробкин убежал к воротам соперника, но бросил выше створа ворот. Едва не забросил свою первую шайбу в КХЛ Матвей Галенюк.

Ход матча не изменился в третьем периоде. «Металлург» выручал Александр Смолин, а один раз его подстраховала штанга — после броска Ивана Мищенко. Но оформить «сухарь» ему не дал Александр Филатьев, забросивший свою первую шайбу в сезоне. За три с половиной минуты до конца хабаровчане заменили Дорожко на шестого полевого. А «Металлург» остался вчетвером — правила нарушил Ткачев. «Амур» устроил финальный штурм, но Смолин помог команде продержаться и одержать вторую победу на дальневосточном выезде.

«Хороший первый период. Забили три гола, реализовали большинство. Первую половину второго периода провели плохо, вторую — лучше. В третьем периоде сыграли по заданию», — подвел итог матчу на пресс-конференции главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

Хоккей. Сезон-2025/2026. Чемпионат КХЛ. 7 ноября. «Амур» (Хабаровск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:3 (0:3, 0:0, 1:0).

Шайбы забросили:

0:1 — Дмитрий Силантьев (Владимир Ткачев, Роман Канцеров), 04:27 (5×5).

0:2 — Роман Канцеров (Владимир Ткачев, Егор Яковлев), 07:56 (5×4).

0:3 — Руслан Исхаков (Валерий Орехов, Макар Хабаров), 15:43 (5×5).

1:3 — Александр Филатьев (Артем Шварев), 50:49 (5×5).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Роман Канцеров («Металлург»)

Забил сам, сделал передачу. Очередной хороший матч в исполнении одного из лидеров магнитогорского клуба.

Владимир Ткачев («Металлург»)

Снова показал себя как мастер голевых передач, оформил ассистентский «дубль», набрав 2 (0+2) очка за матч.

Александр Смолин («Металлург»)

Отразил 28 бросков, в пропущенной шайбе не виноват. Помог команде «засушить» игру и одержать победу.

Хоккеисты «Металлурга» выжали максимум из своего выезда на Дальний Восток, одержав победы над «Адмиралом» (2:1) и «Амуром» (3:1). Завершат гостевую серию матчей южноуральцы матчем с «Барысом», который состоится в Астане 9 ноября.

Фото: пресс-служба ХК «Амур» (Хабаровск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).