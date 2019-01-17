/ Любимыми пирожками из Коркино заманивает Артемия Панарина Х К «Трактор»

Челябинцы выдвинули «Хлебушку» свое предложение.

«Трактор» не остался в стороне и сделал свое предложение нападающему «Коламбус Блю Джекетс» Артемию Панарину. Клуб из Челябинска разместил на территории города и в Коркино, откуда родом хоккеист, баннеры, призывающие «хлебушка» вернуться на родину.

«Трактор» есть! Хлеб есть! Твои любимые пирожки мы из Коркино привезем! Вся рядом! Приезжай к нам! — гласит сообщение на одном из банеров.

Артемий, здесь твоя родина! Ну, что нам тебе предложить? Речка, небо голубое — это все твое, родное! — гласит сообщение на втором баннере.

Напомним, своеобразный флешмоб с предложением к Артемию Панарину запустил бар High Bank Distillery из Коламбуса. Владельцы заведения пообещали «Хлебушку» пожизненный запас алкоголя за подписание нового контракта с «Коламбус Блю Джекетс». Затем к акции подключилась стоматология из Коламбуса и ряд клубов КХЛ. Сам Артемий Панарин с юмором отнесся к подобным акциям, но на предложение «черно-белых» пока что не отреагировал.

Добавим, контракт Артемия Панарина с «Коламбусом» истекает этим летом. Переговоры между клубом и хоккеистом были приостановлены перед началом сезона. Сам Панарин, как и его агент Дэн Мильштейн, говорят, что определятся с будущим местом работы игрока уже в январе.