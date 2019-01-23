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/ Генеральный менеджер «Коламбуса»: «Мы будем делать все от себя зависящее, чтобы Панарин и Бобровский захотели остаться»

Генеральный менеджер «Коламбуса»: «Мы будем делать все от себя зависящее, чтобы Панарин и Бобровский захотели остаться»

Функционер порассуждал о будущем россиян в «Синих Жакетах».
сегодня в 16:04
  |  Хоккей

Генеральный менеджер клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен высказался о ситуациях с контрактами вратаря Сергея Бобровского и форвардом Артемием Панариным. Игроки могут стать неограниченно свободными агентами уже следующим летом.

Функционер отмечают, что россияне — очень талантливые игроки, которые вносят большой вклад в успехи «Синих Жакетов». Именно поэтому всем болельщикам и интересно развитие взаимоотношений клуба и хоккеистов.

Но мы будем делать то, что нам надо делать, и сделаем все от себя зависящее, чтобы они захотели на долгое время остаться в Коламбусе. Если этого не произойдет, нам надо будет что-то решать. И если нам придется принимать сложные решения, мы это сделаем. Мне очень нравится наш костяк, который будет становиться только лучше. — сказал Ярмо Кекяляйнен.

Обсуждая Артемия Панарина, менеджер отметил, что «Хлебушек» — важная часть коллектива, но если клубу не получится договориться с игроком, то «Коламбус» будет двигаться дальше.

Я много раз говорил, что до прихода Артемия Панарина мы набрали 108 очков в регулярном сезоне. Я говорю это не за тем, чтобы преуменьшить заслуги Артемия. Мы его любим, он отличный игрок и делает нашу команду лучше. Если он по какой-то причине не захочет тут оставаться, то мы будем двигаться дальше и в будущем тоже будем сильной командой. Мы надеемся, что он останется. И сделаем все, что от нас зависит, чтобы убедить его. Тогда и посмотрим, что случится. — отметил Ярмо Кекяляйнен.

Говоря о ситуации с Сергеем Бобровским, Ярмо Кекяляйнен отметил, что на подходе есть ряд молодых голкиперов, поэтому если клуб не договориться с россиянином, то «Коламбус» попытается найти нового вратаря.

Это Юнас Корписало, Элвис Мерзликин и Вейни Вехвиляйнен. Мерзликин и Вехвиляйнен готовы играть в Северной Америке в следующем году. Конечно, заменить Бобровского, который является двукратным обладателем «Везина Трофи», будет сложно. Но, слушайте, я не могу повторять это бесконечно. Мы сделаем все, что можем. А больше этого сделать невозможно. — добавил Ярмо Кекяляйнен.

Напомним, контракты Сергея Бобровского и Артемия Панарина истекают следующим летом. Уже сейчас хоккейные эксперты и инсайдеры рассуждают о том, где продолжат свои карьеры россияне. Большинство специалистов сходятся во мнении, что «Боб» и «Хлебушек» не останутся в Огайо.

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