/ Пожизненный запас водки пообещал Артемию Панарину бар в Коламбусе

Игроку нужно всего лишь подписать новый контракт с «Блю Джекетс».

Один из баров Коламбуса, в котором базируется клуб НХЛ «Коламбус Блю Джекетс», пообещал пожизненный запас водки нападающему Артемию Панарину за подписание нового контракта с командой. Предложение заведение High Bank Distillery разместило на рекламном баннере. На нем также изображены бутылка фирменной напитка бара и лежащая рядом шайба.







Подпишись с «Коламбусом» и наслаждайся всю жизнь. — гласит сообщение High Bank Distillery в твиттере.

К твиту также был добавлен хэштег #PanarinStayThirsty, что переводится как: «Панарин, будь жаждущим».

Ход переговоров между командой из Огайо и Артемием Панариным прокомментировал известный хоккейный обозреватель Пьер Лебрюн. Эксперт отметил, что на месте «Хлебушка» он бы согласился на предложение бара.

Пока план агента Дэна Мильштейна состоит в том, чтобы встретиться с игроком во время Матча всех звёзд и узнать его пожелания, а затем дать знать об этом «Коламбусу». А если говорить в шутку, то будь я на месте Артемия, то принял бы предложение одного из баров Коламбуса. — сказал Пьер Лебрюн.

Напомним, что следующим летом «Хлебушек» может стать неограниченно свободным агентом. Переговоры между игроком и «Коламбусом» были приостановлены перед началом сезона. Сам игрок обещал определиться со своим будущим уже в январе.