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/ «Трактор» в гостях встретится с возможным соперником по плей-офф

«Трактор» в гостях встретится с возможным соперником по плей-офф

Смогут ли «черно-белые» впервые в сезоне обыграть екатеринбуржцев?
сегодня в 13:40
  |  Хоккей

22 января челябинский «Трактор» начинает трехматчевый выезд, в рамках которого «черно-белым» предстоит три игры с лидерами Восточной конференции КХЛ. В первом матче подопечные Алексея Тертышеного сыграют с «Автомобилистом» из Екатеринбурга.

В этом сезоне команды встречались между собой три раза, и все три игры остались за «Автомобилистом». Последняя очная встреча прошла в 6 января Челябинске. Ввсего же в чемпионатах КХЛ команды сыграли 33 матча. 18 побед за «Трактором», 15 — у «Автомобилиста».

Екатеринбуржский клуб уверенно идет во главе Восточной конференции КХЛ. Команда Андрея Мартемьянова набрала 79 очков в 51 матче, и уже гарантировала себе место в плей-офф.

«Трактор» в свою очередь выдал трехматчевую победную серию перед перерывом на Матч Звезд. В том числе челябинцы обыграли прямого конкурента по турнирной таблице — нижегородское «Торпедо» и вплотную приблизились к волжанам по набранным очкам. В случае победы над «Автомобилистом» у «Трактора» и «Торпедо» будет равное количество очков, что позволит «черно-белым» укрепить свои позиции перед началом игр на вылет.

Встреча состоится сегодня, 22 января, в Екатеринбурге, в 19:00 по челябинскому времени. Прямую трансляцию игры смотрите на телеканале ОТВ и на сайте 1obl.tv. Для читателей 1obl.ru также будет доступна текстовая трансляция игры.

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