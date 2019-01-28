/ Артемий Панарин обсудил со своим агентом варианты продолжения карьеры

Игрок и его представитель встретились в Майами перед началом переговоров с «Коламбусом».

Хоккейный журналист и обозреватель сайта The Athletic Аарон Порцлайн рассказал о новых подробностях в переговорах между Артемием Панариным и «Коламбус Блю Джекетс» о новом контракте. По словам эксперта, «Хлебушек» и его агент Дэн Мильштейн в минувшие выходные провели встречу в Майами. Однако перед тем, как начать переговоры с «Коламбусом», представитель Панарина хочет встретиться еще раз.

Он хочет провести еще одну встречу, прежде чем сообщит о готовности Панарина заключить контракт с «Блю Джекетс». На выходных они встретились в Майами, но сейчас им необходима вторая встреча. — написал Аарон Порцлайн в своем твиттере.

Отметим, что в случае, если «Коламбус» и Артемий Панарин не договорятся о новом контракте, последний станет неограниченно свободным агентом уже будущим летом. На игрока, по сообщениям хоккейных инсайдеров, претендуют сразу несколько команд, включая «Нью-Йорк Рейнджерс», «Чикаго Блэкхоукс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Сам Артемий Панарин приостановил переговоры о новом соглашении перед началом чемпионата НХЛ.

В текущем сезоне на счету Артемия Панарина 53 результативных балла в 49 играх. «Хлебушек» является лидером «Коламбуса» по набранным очкам, занимает первое место в рейтинге команды по результативным передачам, второе — по голам, и имеет третий в клубе показатель полезности.