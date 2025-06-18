Команда «Славянка‑ЧКПЗ» заключила контракт с 16‑летней баскетболисткой

В челябинском клубе будет играть Полина Щукина

Челябинский баскетбольный клуб «Славянка-ЧКПЗ» продолжает формировать состав к сезону-2025/2026. Накануне ряды челябинской команды пополнила перспективная 16-летняя Полина Щукина. Это ее первый профессиональный контракт со взрослой командой, сообщает пресс-служба БК «Славянка-ЧКПЗ».

Талантливая Полина Щукина родом из Снежинска, где начала свою баскетболистскую карьеру. Переехав в Челябинск, она начала играла за команду «Пионер». На нее обратили внимание тренеры сборной России U16.

«Это перспективная баскетболистка, обладающая отличными физическими данными. Уже не первый год она принимает участие в финалах первенства России в качестве игрока усиливающего звена. В этом году Полина удостоилась чести сыграть на соревнованиях международного уровня. Постараемся сделать все возможное для всестороннего и правильного развития Полины на площадке и за ее пределами!» — считает главный тренер БК «Славянка-ЧКПЗ» Евгений Рыжков.

Напомним, накануне челябинская женская баскетбольная команда заключила контракты еще с четырьмя спортсменками. Кроме того, руководство клуба продлило соглашение с главным тренером команды Евгением Рыжковым.

Автор: Ангелина Захарова