Баскетбольной командой «Славянка‑ЧКПЗ» продолжит руководить Евгений Рыжков

Руководство челябинского клуба продлило контракт со специалистом

Главный тренер баскетбольного клуба «Славянка-ЧКПЗ» Евгений Рыжков продолжит работу с командой. Специалист продлил трудовое соглашение с клубом до конца сезона-2025/2026. Под руководством тренера челябинские баскетболистки в этом году вышли в «Финал четырех» Высшей лиги, но оказались за чертой призеров чемпионата, сообщает пресс-служба БК «Славянка-ЧКПЗ».

Евгений Рыжков — молодой специалист, а еще коренной южноуралец. Ранее он успешно работал с челябинской баскетбольной командой в качестве ассистента главного тренера, а в минувшем сезоне возглавил коллектив. Под его руководством «Славянка-ЧКПЗ» финишировала в тройке лучших по итогам регулярного чемпионата России в Высшей лиге, вышла в «Финал четырех» турнира.

«Продление контракта с Евгением Андреевичем — решение, над которым не было сомнений. Местный тренер, который доказал, что может строить рабочую атмосферу в команде, а также показывать результат. В следующем сезоне уже не будет дебюта и волнения, на опыте будем стремиться к медалям!» — отметил руководитель региональной федерации баскетбола и клуба «Челбаскет» Николай Сандаков.

Отметим, что сегодня, 21 мая, стало также известно, что Евгений Рыжков примет участие во всероссийском тренировочном лагере. Это площадка, на которой авторитетные баскетбольные специалисты обмениваются опытом, делятся своими наработками и мнениями.