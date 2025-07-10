В баскетбольном клубе «Славянка‑ЧКПЗ» будет играть чемпионка Премьер-лиги

Челябинская команда усилилась форвардом Даяной Эрнандес

Громкий трансфер в женской Высшей лиге совершил баскетбольный клуб «Славянка-ЧКПЗ». Челябинская команда усилила состав титулованным форвардом Даяной Эрнандес. В ее карьере есть титул чемпионки России, который завоевал «УГМК» из Екатеринбурга. Для уроженки Ростова-на-Дону это будет первый сезон после того, как она стала мамой, сообщает пресс-служба БК «Славянка-ЧКПЗ».

Даяна Динза Эрнандес начинала заниматься баскетболом в Ростове-на-Дону, однако дебютировала на профессиональном уровне в 17‑летнем возрасте в ЖБК «Самара». Затем были три сезона в сильнейшем клубе страны — «УГМК» из Екатеринбурга. Причем ей довелось провести 19 матчей за уральский клуб в Премьер-лиге, но большую часть времени Эрнандес провела в молодежной команде Екатеринбурга — «УГМК-Юниор». Кстати, в одном из сезонов спортсменка была заявлена за главную команду, в составе которой завоевала титул чемпиона России.

Хорошим для Даяны Эрнандес получился сезон-2021/2022 в «Казаночке». В 48 матчах Суперлиги она набирала в среднем 11,7 очка и 8,3 подбора за игру. Затем она стала мамой, вернулась в баскетбол, но получала мало игровой практики в командах Премьер-лиги. За два сезона в клубах «НИКА-Лузалес» (Сыктывкар) и «Динамо» (Москва) она провела лишь 26 матчей.

«Я хочу использовать опыт, полученный в командах Премьер-лиги и Суперлиги, чтобы помочь „Славянке-ЧКПЗ“. Хочу полностью раскрыть свой потенциал в новой команде. Уверена, мой альтруизм, полная вовлеченность в процесс и агрессия в нападении и защите помогут нам бороться за медали», — отметила Даяна Эрнандес.

Тренерский штаб челябинского клуба во главе с Евгением Рыжковым отводит новобранцу роль лидера команды, видит спортсменку в стартовой пятерке.

«Даяна — спортсменка с опытом игры на самом высоком уровне. Тяжело назвать ее возрастным игроком, но на бумаге она — самое опытное и мастеровитое звено команды. Помимо того что Даяна сможет применить свои навыки на площадке, она также сможет поделиться своим бэкграундом и профессиональным отношением к тренировочному процессу и игре с более молодыми девчонками», — добавил Евгений Рыжков.

Отметим, что Даяна Эрнандес стала уже 9-м новобранцем челябинской команды в текущем летнем межсезонье. Ранее контракты со «Славянкой-ЧКПЗ» подписали Алиса Грачева и Анна Закомолкина (обе — «Самара-2»), Валерия Кортунова («Надежда-2»), Елизавета Тюляндина («Орел-ГУ»), Полина Щукина («Челбаскет-Славянка»), Полина Исаева («Владимирские львицы»), Софья Кузилова («МБА-МГУСиТ-2») и Полина Катлинская («Казаночка»).

Напомним, что в сезоне-2024/2025 челябинская «Славянка-ЧКПЗ» заняла итоговое четвертое место в Высшей лиге. Цели и задачи на новый сезон в штабе клуба поставят ближе к старту нового сезона.