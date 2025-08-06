Стали известны участники баскетбольного турнира памяти Юрия Перминова

На челябинском паркете за трофей поборются четыре женские команды

Определились дата и состав участников женского баскетбольного предсезонного турнира, посвященного памяти Юрия Перминова. В Челябинске сыграют четыре женские команды. Компанию хозяйкам соревнований, «Славянке-ЧКПЗ», составят магнитогорский «Металлург», а также два представителя Суперлиги — «УГМК-Юниор» из Екатеринбурга и БК «Самара-2», сообщает пресс-служба БК «Славянка-ЧКПЗ».

«Каждый год этим турниром мы отдаем дань памяти и уважения первому тренеру „Славянки-ЧКПЗ“ и его труду, который позволил команде пройти путь от первой лиги до элиты российского женского баскетбола», — сообщают в региональной федерации баскетбола.

В этом году предсезонный турнир в Челябинске состоится 4—6 сентября во Дворце пионеров и школьников им. Крупской на Алом поле. На баскетбольный паркет выйдут «Славянка-ЧКПЗ» (Челябинск), «Металлург» (Магнитогорск), «УГМК-Юниор» (Екатеринбург) и «Самара-2». Причем южноуральские команды в предстоящем сезоне выступят в Высшей лиге, а две последние — в Суперлиге чемпионата России.

Отметим, что две баскетбольные команды Челябинской области уже вышли из отпуска и начали подготовку к сезону-2025/2026. «Славянка-ЧКПЗ» и «Металлург» серьезно усилились этим летом и являются одними из фаворитов Высшей лиги.