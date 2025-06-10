Баскетбольная команда «Славянка‑ЧКПЗ» усилилась игроками Суперлиги

Челябинский клуб пополнили четыре спортсменки

Женский баскетбольный клуб «Славянка-ЧКПЗ» начал формировать состав на сезон-2025/2026. В летнее межсезонье шесть спортсменок уже покинули Челябинск, две продлили контракт, а еще четыре стали новобранцами команды. Причем челябинский коллектив пополнили игроки Суперлиги. Рассказываем, какие еще изменения произошли в «Славянке-ЧКПЗ» в текущем межсезонье.

Главная новость заключается в том, что продлил соглашение с клубом главный тренер Евгений Рыжков. Да, под его руководством «Славянка-ЧКПЗ» не выполнила поставленную задачу, оказавшись за чертой призеров Высшей лиги. Челябинки неудачно провели «Финал четырех», заняв в итоге четвертое место. Но в целом команда провела неплохой сезон, заслужила лестные оценки в свой адрес.

Важно и то, что продлила контракт с клубом ее лидер и капитан Анна Ситникова. Она во многом определяла игру команды. Также осталась в Челябинске разыгрывающая Екатерина Зеленцова.

Теперь по поводу потерь. В списке шесть фамилий: Алена Довнар, Мария Харчикова, Яна Тархова, Дарья Строева, Анастасия Огородник и Влада Сафонова. И тут сожалеть стоит разве что о Сафоновой и Харчиковой. Они проводили немало времени на площадке, отличались результативностью. Другие девушки игровой практики в команде почти не имели, выходили на паркет эпизодически.

Зато усиление у «Славянки-ЧКПЗ» получается качественным. Начнем с того, что в команде два новых тренера. Ассистентом Евгения Рыжкова стал Ростислав Черкашин. Он, кстати, воспитанник челябинской школы баскетбола. А еще в клубе появился тренер-скаут. Знакомьтесь, это Александра Куркова — амбициозный специалист, в задаче которого стоит подбор состава и анализ игроков.

«Александра — молодой и перспективный скаут. Проходила стажировку в нашей команде в прошлом году. Несмотря на юный возраст, очень трудолюбиво и ответственно подходит к своему делу. Ее игровой опыт и умение анализировать игру помогут команде в достижении самых высоких результатов», — считает главный тренер БК «Славянка-ЧКПЗ» Евгений Рыжков.

А теперь к главному… В летнее межсезонье «Славянка-ЧКПЗ» пополнилась четырьмя новыми игроками. Причем все они минувший сезон провели в клубах Суперлиги. Подписала контракт с челябинской командой мощный форвард Полина Катлинская.

Она также в случае необходимости может сыграть на позиции центровой. Спортсменка родилась и выросла в Минске, четыре сезона провела в белорусском «Горизонте», а минувший сезон провела в «Казаночке». Правда, в российской Суперлиге она проводила не так много времени на площадке, поэтому результативностью не отличилась.

На позиции атакующего защитника за челябинскую команду будет играть Анна Закомолкина — воспитанница красноярского баскетбола. Минувший сезон она провела за «Самару-2» в Суперлиге. В составе волжанок Анна играла заметную роль.

Еще одним новобранцем «Славянки-ЧКПЗ» стала легкий форвард Софья Кузилова. Всю профессиональную карьеру она провела в клубе «МБА», но не в основном составе, а в дублирующем. На этой же позиции будет выступать за челябинок Полина Исаева, имеющая большой опыт игры в Суперлиге в составе «Энергии» из Иваново и «Владимирских львиц».

Таким образом, уже известны имена шести баскетболисток «Славянки-ЧКПЗ», которые начнут готовиться к сезону-2025/2026. Есть еще как минимум шесть вакантных мест. Возможно, продлят соглашение с клубом Анастасия Чекарева, Ксения Васильева, Варвара Посохова, Ольга Пронкина. Но верится в это с трудом. Разве что Васильева могла бы пригодиться команде в новом сезоне, другие три спортсменки не прижились в челябинском клубе и выступили явно ниже своего уровня.

Вывод можно сделать пока один: трансферная кампания «Славянки-ЧКПЗ» заслуживает внимания и высокой оценки. Есть ощущение, что команда станет сильнее. Но многое будет зависеть от того, с какими еще игроками штаб клуба заключит контракты. Наверняка самые громкие приобретения «Славянка-ЧКПЗ» приберегла на конец летнего межсезонья.