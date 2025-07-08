16-летняя баскетболистка из Челябинска усилила сборную Азербайджана

Полина Щукина из «Славянки‑ЧКПЗ» ярко дебютировала на первенстве Европы

Перспективная челябинская баскетболистка Полина Щукина «засветилась» на международной арене. Игрок «Славянки-ЧКПЗ» помог сборной Азербайджана выиграть у команды Боснии и Герцеговины на чемпионате Европы среди команд не старше 18 лет, сообщает региональная Федерация баскетбола.

Талантливая баскетболистка в составе сборной Азербайджана выступает сразу в двух турнирах — среди спортсменок не старше 16 и 18 лет. Накануне в одном из них она стала самым результативным игроком матча с Боснией и Герцеговиной. Полина Щукина набрала 16 очков, сделала 11 подборов и отдала 4 результативные передачи.

«Для нас это очень важно, что наших игроков видят на международной арене, где они получают возможность для прогресса на таком уровне. Полина два года назад приехала к нам молодым игроком, которому еще предстояло много сделать в большой работе. Она ее выполнила и продолжает совершенствоваться», — рассказал куратор детского направления ФБЧО Никита Сандаков.

Отметим, что Полина Щукина в предстоящем сезоне-2025/2026 сыграет за основной состав клуба «Славянка-ЧКПЗ» в Высшей лиге. В летнее межсезонье она подписала контракт с челябинской командой. Сама спортсменка родилась в Снежинске, выступала за юниорские команды «Динамо» (Магнитогорск), «Нижний Тагил», «Муссон» (Севастополь), «УГМК-Юниор» (Верхняя Пышма) и «Пионер» (Челябинск).