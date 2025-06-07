Хоккейный клуб «Трактор» заключил контракт с защитником Джорданом Гроссом

Американец провел результативный сезон в минском «Динамо»

За челябинский «Трактор» будет выступать американский защитник Джордан Гросс. Соглашение с ним рассчитано до конца сезона-2025/26. В стан «черно-белых» хоккеист перебрался из минского «Динамо», в котором был одним из лидеров команды. В составе белорусского клуба американец стал самым результативным игроком среди защитников. Информацию о трансфере подтвердили в штабе ХК «Трактор».

Новобранец «Трактора» имеет пусть и небольшой, но опыт игры в сильнейшей хоккейной лиге мира. Джордан Гросс дебютировал в НХЛ в сезоне-2019/20 за «Аризону Койотс». Затем американец стал игроком «Колорадо Эвеланш», но весь сезон провел в АХЛ за фарм-клуб «Колорадо Иглс», где показал свой лучший сезон в карьере — 70 матчей и 75 (11 + 64) очков, завоевав титул самого результативного защитника лиги и получив награду лучшему игроку обороны.

Далее, после двух сезонов в системе «Нэшвилл Предаторс», Гросс переехал в КХЛ и летом 2024 года подписал контракт с минским «Динамо». В сезоне-2024/25 Джордан провел за белорусскую команду 77 игр и набрал 42 (7 + 35) балла за результативность при показателе полезности «+17». В регулярном чемпионате защитник занял шестое место по результативности среди коллег по амплуа.

«Гросс обладает высоким хоккейным IQ, здорово двигает шайбу, способен сыграть как на острие, так и в роли ассистента. С его приходом линия обороны „Трактора“ получает сложившегося мастера и профессионала, готового решать серьезные задачи», — считает генменеджер ХК «Трактор» Алексей Волков.





Джордан Гросс

Дата рождения: 09.05.1995.

Место рождения: Мейпл-Гров, США

Гражданство: США

Амплуа: защитник

Рост: 178 см, вес: 86 кг

Клубы: Университет Нотр-Дам/NCAA (2014—2018), «Тусон Роадраннерс»/AHL (2018—2020), «Аризона Койотс»/NHL (2019—2021), «Колорадо Эвеланш»/NHL (2021/22), «Колорадо Иглз»/NHL (2021/22), «Нэшвилл Предаторз»/NHL (2022/23), «Милуоки Адмиралс»/AHL (2022—2024), «Динамо» Минск (2024/25)

Достижения: лучший защитник AHL (2022), самый результативный защитник AHL (2022), первая пятерка AHL (2022).

Статистика в КХЛ: 77 матчей, 42 (7 + 35) очка.

Статистика в NHL: 25 матчей, 7 (3 + 4) очков.

Статистика в AHL: 274 матча, 179 (41 + 138) очков.

Отметим, что из Челябинска в Минск ранее отправился голкипер Зак Фукале. Продолжит карьеру в «Сибири» экс-капитан «черно-белых» Владимир Ткачев. Накануне продлили соглашение с «Трактором» ассистенты Бенуа Гру в тренерском штабе — Рафаэль Рише и Петер Шкрабел.