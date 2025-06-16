В хоккейный клуб «Трактор» перешел габаритный форвард из «Ак Барса»

В челябинской команде будет выступать 194‑сантиметровый Егор Коршков

В челябинском «Тракторе» будет выступать форвард Егор Коршков. Габаритный хоккеист перешел в состав «черно-белых» из казанского «Ак Барса», где провел не самый лучший свой сезон. Контракт с игроком заключен до конца сезона-2026/2027. Штаб «Трактора» рассматривает Егора Коршкова как замену ушедшему из команды Чарльзу Робинсону, сообщает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу ХК «Трактор».

Егор Коршков родился и вырос в Новосибирске, но профессиональную карьеру начал в системе ярославского «Локомотива», где в сезоне-2013/2014 дебютировал в МХЛ. Уже в следующем году провел первую игру за основную команду «железнодорожников» в КХЛ. Самым результативным для него стал сезон-2017/2018, когда Коршков в 52 матчах набрал 45 (18 + 26) очков за «Локомотив».

Летом 2023 года стал игроком «Амура». В составе дальневосточного клуба сыграл результативно, набрав 44 (15 + 29) очка в 67 играх. Однако минувший сезон в казанском «Ак Барсе» хоккеист не может записать себе в актив. Он набрал лишь 24 (8 + 16) очка в 65 встречах. При этом оклад Егора Коршкова в клубе из Татарстана, по информации федеральных СМИ, составлял 65 миллионов рублей. Больше него получали в клубе только трое игроков.

«Имя Егора Коршкова прекрасно известно в КХЛ. Это сложившийся мастер с внушительными габаритами, поигравший как за океаном, так и в различных сборных страны. Переход в „Трактор“ — новый вызов для нападающего и дополнительная мотивация доказать, что он способен выйти на первые роли в команде, борющейся за главный трофей. Егор отлично подходит под требования Бенуа Гру и в Челябинске должен полностью раскрыть свой потенциал», — считает генменеджер ХК «Трактор» Алексей Волков.

Отметим, что в активе Егора Коршкова есть также серебро юниорского чемпионата мира (2014), победа в Кубке Харламова (2016), а также серебро молодежного чемпионата мира (2016). В общей сложности он провел в КХЛ 512 матчей, в которых набрал 223 (87 + 136) очка.

Напомним, что в летнее межсезонье ХК «Трактор» покинули Стивен Кэмпфер (завершил карьеру), Зак Фукале («Динамо» Минск), Владимир Ткачев («Сибирь»), Илья Николаев (ХК «Сочи»), а также Никита Коростелев и Чарльз Робинсон (клубы, в которых они будут выступать, еще неизвестны). Новобранцев пока трое: Джордан Гросс, Андрей Никонов и Егор Коршков.