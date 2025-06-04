Бывший капитан «Трактора» Владимир Ткачев продолжит карьеру в «Сибири»

Экс-игрок подписал контракт с ХК «Сибирь» на два года

Бывший нападающий «Трактора» Владимир Ткачев продолжит карьеру в ХК «Сибирь», сообщает сайт спортивных новостей «Чемпионат».

Напомним, контракт форварда с челябинским клубом закончился 31 мая 2025 года.

В прошлом сезоне 31-летний нападающий сыграл 67 матчей в регулярке, где записал на свой счет 12 голов и отдал 13 результативных передач с показателем полезности «−14». В розыгрыше Кубка Гагарина Ткачев провел 21 встречу, в которых набрал 10 (3+7) очков.

Ткачев — обладатель Кубка Гагарина сезона-2017/2018 в составе «Ак Барса». Также Владимир является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года и бронзовым призером чемпионата мира 2017 года.

Автор: Елизавета Маскаева