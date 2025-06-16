Экс-тренер «Трактора» Борис Миронов возглавил тольяттинскую «Ладу»

Помогать специалисту в волжском клубе будет челябинец Максим Смельницкий

Хоккейный клуб «Лада» сформировал тренерский штаб на сезон-2025/2026. Возглавил коллектив теперь уже экс-тренер «Трактора» Борис Миронов, который в минувшем сезоне был ассистентом Бенуа Гру. Стали также известны и помощники специалиста в волжском клубе, одним из них стал челябинец Максим Смельницкий, сообщает пресс-служба ХК «Лада».

В сезоне-2025/2026 Борису Миронову будут помогать восемь специалистов, два из которых работали в штабе «автозаводцев» в прошлом сезоне. В тренерский штаб тольяттинцев вошли еще шесть специалистов — это Никита Щитов, Максим Смельницкий, Константин Богдановский, Антон Зеленов, Нормундс Силиньш и Сергей Медведев.

Отметим, что Максим Смельницкий является воспитанником «Трактора» и большую часть игровой карьеры провел в родном клубе. Тренерскую работу начал в 2012 году с командой «Белые медведи» в МХЛ. Возглавлял челябинский «Челмет» в ВХЛ, а сезон-2024/2025 провел в штабе «Трактора».

Борис Миронов и Максим Смельницкий в минувшем сезоне помогли «Трактору» выйти в финал Кубка Гагарина и завоевать с командой серебряные медали чемпионата России.