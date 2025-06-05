Тренер «Трактора» Рафаэль Рише продлил контракт с клубом

Канадский специалист продолжит помогать Бенуа Гру в челябинской команде

Ассистент главного тренера ХК «Трактор» Рафаэль Рише заключил новое соглашение с клубом. Контракт канадского специалиста с челябинской командой действует до конца сезона-2025/2026. В составе «черно-белых» он отвечает за игру спецбригад большинства и работу с нападающими. Информацию о продлении контракта подтвердили в штабе ХК «Трактор».

Рафаэль Рише пополнил состав «черно-белых» в межсезонье-2024 и вошел в тренерский штаб Бенуа Гру. В сезоне 2024/25 вместе с «Трактором» канадский специалист стал серебряным призером чемпионата КХЛ.

Канадский специалист в минувшем сезоне в тренерском штабе «черно-белых» отвечал за игру команды в нападении. Если исходить из статистики, то он справился со своими обязанностями. При нем «Трактор» в регулярном чемпионате КХЛ показал 21,5 реализации большинства (пятый показатель в лиге), а еще стал самой результативной командой сезона.

Отметим также и то, что в одном из матчей Рафаэль Рише исполнял обязанности главного тренера команды. Таким образом, он стал самым молодым тренером в истории КХЛ, выводившим команду на матч в качестве главного тренера. В матче с «Авангардом», состоявшемся 14 марта 2025 года, специалисту на тот момент было 30 лет и 300 дней.

Напомним, вчера стало известно, что покинет «Трактор» основной страж ворот команды Зак Фукале. Штаб клуба уже начал формировать состав на сезон-2025/2026. Покинул Челябинск одни из лидеров команды Владимир Ткачев, велика вероятность, что продолжит карьеру в НХЛ лучший бомбардир «черно-белых» Максим Шабанов.