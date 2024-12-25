Хоккейный клуб «Металлург» выкупил канадского форварда у «Лады»

Магнитогорцы получили права на Троя Джозефса в обмен на денежную компенсацию

В магнитогорском «Металлурге» до конца сезона-2024/2025 будет выступать канадский форвард Трой Джозефс. Южноуральский клуб получил права на хоккеиста, совершив обмен на денежную компенсацию с тольяттинской «Ладой». Один из лидеров волжан в текущем сезоне выступает не так результативно, как в предыдущем. Информацию о трансфере подтвердили в пресс-службе ХК «Металлург».

Канадский хоккеист заставил обратить на себя внимание в прошлом сезоне, когда заключил контракт с тольяттинской «Ладой». Тридцатилетний форвард стал одним из лидеров волжского клуба, набрав 29 (20+9) очков в 53 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Однако в этом сезоне Трой Джозефс выступал не так ярко и результативно: 11 (3+8) очков в 29 играх.

В карьере игрока большой опыт выступления в североамериканских низших лигах, а также европейских чемпионатах. В целом неплохо прижился он и в КХЛ: в общей сложности за два сезона он провел 87 матчей и набрал 40 (20+9) очков. Отметим, что в результате сделки ХК «Металлург» приобрел игрока взамен денежной компенсации.

Напомним, сегодня стало известно, что ряды магнитогорской команды пополнил защитник из «Барыса» Никита Камалов. Кроме того, вчера, 24 декабря, штаб «Металлурга» объявил о сделке с питерским СКА. Так, за южноуральскую команду будет выступать хорватский форвард Борна Рендулич.