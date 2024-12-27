Хоккейный клуб «Металлург» отправил форварда Скотта Уилсона в «Салават Юлаев»

Взамен магнитогорцы получили за американского легионера денежную компенсацию

Американский нападающий Скотт Уилсон оказался не нужен хоккейному клубу «Металлург». Руководство южноуральского клуба совершило сделку с уфимским «Салаватом Юлаевым», отправив легионера в стан соперников в обмен на денежную компенсацию. В текущем чемпионате КХЛ хоккеист сыграл 30 матчей и набрал 7 (4 + 3) очков. Информацию об обмене разместила пресс-служба ХК «Металлург».

Скотт Уилсон стал игроком «Металлурга» в мае 2024 года. За магнитогорский клуб американский форвард провел 30 матчей. Однако его результативность оказалась не такой эффективной. Хоккеист набрал лишь 7 (4 + 3) очков при показателе полезности «+1» и среднем времени на площадке в 13 минут и 49 секунд. Ранее американец провел хороший сезон в подмосковном «Витязе»: 71 матч и 41 (22 + 19) очко в сезоне-2022/2023.

Напомним, что ХК «Металлург» в текущем чемпионате КХЛ занимает 5-е место в Восточной конференции. Уфимский клуб идет на 2-й позиции, однако по потерянным очкам является лидером «Востока».