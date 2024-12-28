Хоккеист «Металлурга» Роман Канцеров стал героем матча с «Автомобилистом»

Форвард магнитогорского клуба забросил шайбу и победный буллит

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» одержали волевую победу по буллитам над «Автомобилистом» в чемпионате КХЛ. Сегодня, 28 декабря, подопечные Андрея Разина выиграли со счетом 2:1, а героем встречи стал форвард Роман Канцеров. Хоккеист «Металлурга» забросил единственную шайбу команды, а затем и стал автором победного буллита, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин включил в заявку на матч новичков команды — защитника Никиту Камалова и форварда Борну Рендулича. Однако оба ничем примечательным не запомнились. Но в этом нет ничего удивительного: уж слишком закрытым и вязким получился поединок, в котором команды старались прежде всего надежно сыграть в обороне, не дать сопернику проявить себя в атаке.

Хотя уже в первой же атаке мог выводить свою команду вперед Роман Канцеров. «Автомобилист» ответил двумя опасными атаками, в которых шанс открыть счет в матче упустили Брукс Мэйсек и Анатолий Голышев. Затем был хороший голевой момент у Максима Денежкина, однако герой матча с «Трактором» переиграть голкипера «Металлурга» Илью Набокова не смог.

Во втором периоде был близок к тому, чтобы выйти вперед «Металлург», получив возможность сыграть в большинстве. А на 29-й минуте классный сольный проход совершил Денис Зернов: обыграл двух защитников, выехал на «пятак», уложил вратаря на лед, но шайбу отправить в створ ворот «забыл».

Ключевым эпизодом третьего периода стала заброшенная шайба Джесси Блэкера. Защитник «Автомобилиста» отобрал шайбу у Андрея Козлова, сместился в центр и нанес хороший кистевой бросок — 1:0! «Металлург» вынужден был раскрываться, оголять тылы и большими силами идти вперед.

Сменив вратаря на шестого полевого игрока, магнитогорцам удалось-таки распечатать ворота соперника. Роман Канцеров с передачи Рендулича сравнял счет — 1:1. 8-й номер «Металлурга» стал и героем серии буллитов, именно его точный бросок стал в итоге победным.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. 28 декабря. «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:2 бул (0:0, 0:0, 1:1, 0:1).

Шайбы забросили:

1:0 — Джесси Блэкер, 52:39 (5×5).

1:1 — Роман Канцеров (Борна Рендулич, Робин Пресс), 58:36 (6×5).

1:2 — Роман Канцеров, 65:00 (бул).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Роман Канцеров («Металлург»)

Стал главным героем матча, сравняв счет за полторы минуты до финальной сирены, а затем и забил победный буллит.

Джесси Блэкер («Автомобилист»)

Забросил важнейшую шайбу, которая могла стать победной. Защитник екатеринбуржцев был на льду одним из лучших.

Илья Набоков («Металлург»)

Наряду с голкипером «Автомобилиста» провел отличный поединок. Отметим вратаря «Металлурга» потому, что его команда победила.

Заключительный матч в 2024 году хоккеисты «Металлурга» проведут 30 декабря. Им предстоит сыграть в гостях с омским «Авангардом».

Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист» (Екатеринбург).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).