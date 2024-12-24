Хоккейный клуб «Металлург» совершил крупную сделку с питерским СКА

Команда из Магнитогорска отдала Павла Акользина взамен на хорвата Борну Рендулича

Хоккейные клубы «Металлург» и СКА произвели крупную трансферную сделку, в результате которой в Магнитогорск отправился хорватский форвард Борна Рендулич. Взамен состав питерской команды пополнил обладатель Кубка Гагарина Павел Акользин. Новобранцы смогут дебютировать за свои новые клубы уже в ближайших матчах, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».

Борна Рендулич станет первым хорватским игроком в истории магнитогорского «Металлурга». 32-летний форвард начинал свою карьеру на родине, выступая за загребский «Медвешчак». Затем в его карьере были выступления за финские клубы «Эссят», «ХПК» и «Пеликанс».

Пробовал он свои силы за океаном, но в сильнейшей лиге мира не закрепился, играл по большей части в командах АХЛ. А в 2017 году отправился в Россию, подписав контракт с подмосковным «Витязем». В КХЛ Борна Рендулич также выступал за ХК «Сочи» и питерский СКА. На его счету в российской лиге 174 матча и 89 (43 + 46) очков. В прошлом сезоне в активе игрока 67 игр и 42 (20 + 22) балла.

Стоит отметить, что нынешний чемпионат Борна Рендулич проводит не лучшим образом. За СКА он провел 11 матчей и набрал лишь 4 (1 + 3) очка. Не так результативно в новом сезоне выступает и Павел Акользин: в «Металлурге» форвард в 34 играх набрал 8 (5 + 3) очков. Поэтому вариант с обменом кажется выгодным как для магнитогорской, так и для питерской команды. Они могут перезагрузить карьеру хоккеистам.

«Спасибо, Павел, за три с половиной сезона в „Металлурге“ и неоценимый вклад в достижения команды. Желаем удачи в карьере, но не в матчах против нас», — так поблагодарили Акользина в штабе магнитогорского клуба.

Отметим, что Павел Акользин помог южноуральской команде завоевать Кубок Гагарина в сезоне-2023/2024. Ранее он также выступал за московский «Спартак» и астанинский «Барыс».