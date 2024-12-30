Хоккейный клуб «Металлург» странным образом выиграл у «Авангарда» в КХЛ

Магнитогорцы вырвали победу, хотя омичи играли гораздо лучше

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» победно завершили 2024-й год, выиграв в гостях у омского «Авангарда» со счетом 2:1. Хозяева льда много времени провели в атаке, почти в два раза нанесли больше бросков по воротам южноуральцев. Но умудрились проиграть, пропустив две шайбы в последнем периоде — 1:2, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В текущем сезоне соперники уже четыре раза встречались друг с другом. Счет 2-2. Причем, в последних трех поединках исход победителя решался за пределами основного времени матча.

12.10. «Металлург» — «Авангард» — 4:2

27.10. «Авангард» — «Металлург» — 3:2 от

26.11. «Металлург» — «Авангард» — 1:2 бул

23.12. «Металлург» — «Авангард» — 2:1 от

Вот и сегодня, 30 декабря, игра получилась равной и боевой. Уже в первом периоде омичи создали немало голевых моментов у ворот соперника. Но этим только раззадорили голкипера «Металлурга» Александра Смолина. Вратарь магнитогорцев совершил несколько эффектных сэйвов. И это было только начало его суперигры.

«Авангард» атаковал много и разнообразно. Из опасных моментов у магнитогорцев в первом периоде можно отметить бросок с неудобной руки Александра Петунина и контратака, которую замыкал Никита Михайлис. И все же 0:0 по итогам первого отрезка матча.

Еще более солидным преимущество «ястребов» было во втором отрезке матча. Хозяева лишь два раза позволили магнитогорцам нанести броски по воротам Никиты Серебрякова. А одна из атак «Авангарда» завершилась голом. Защитник Михаил Пуляев мощно выстрелил от синей линии, застав врасплох голкипера «Металлурга» — 1:0.

Лучше играли омичи и в третьем периоде. Однако «Металлург» умудрился выстоять в обороне, а затем и сравнять счет. Никита Михайлис со второй попытки пробил голкипера омичей — 1:1. А в середине периода гости даже вышли вперед после того, как Александр Петунин оказался расторопнее всех на «пятаке» — 1:2!

Случилось это на 47-й минуте матча. Оставшееся время хозяева льда с пустыми воротами пытались сравнять счёт и перевести игру в овертайм, но оборонительные действия магнитогорцев и самоотверженная игра Александра Смолина нивелировали все попытки омичей. 71-48 по броскам, 37-20 в створ ворот — в пользу хозяев, счет на табло 1:2 — в пользу гостей.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. 30 декабря. «Авангард» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:2 (0:0, 1:0, 0:2).

Шайбы забросили:

1:0 — Михаил Гуляев (Наиль Якупов), 25:19 (5×5).

1:1 — Никита Михайлис (Денис Зернов), 45:27 (5×4).

1:2 — Александр Петунин (Робин Пресс), 57:47 (5×5).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Александр Смолин («Металлург»)

Безусловный герой матча: 36 сэйвов, надежная игра и несколько классных спасений. Во многом благодаря ему магнитогорский клуб и одержал эту нелогичную и сложную победу.

Александр Петунин («Металлург»)

Стал автором победной шайбы, классно сыграв на «пятаке». В целом, провел хороший матч.

Наиль Якупов («Авангард»)

Записал на свой счет одну результативную передачу, но запомнился еще парочкой красивейших пасов. Часто брал игру на себя.

Действующий обладатель Кубка Гагарина одержал пятую победу подряд и вплотную приблизился к лидирующей группе на «Востоке». Впереди у магнитогорцев домашняя серия из четырех матчей. Первый соперник — хабаровский «Амур», с которым подопечные Андрея Разина сыграют 5 января 2025 года.

Фото: пресс-служба ХК «Авангард» (Омск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).

Материал подготовлен корреспондентом сайта 1obl.ru.