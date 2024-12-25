Хоккейный клуб «Металлург» укрепил оборону защитником из «Барыса»

В чемпионате КХЛ за магнитогорскую команду будет выступать Никита Камалов

Магнитогорский «Металлург» заключил контракт до конца сезона с защитником Никитой Камаловым из «Барыса». В составе одного из аутсайдеров лиги 29-летний хоккеист сыграл 37 матчей и набрал 4 (0 + 4) очка. Новобранец «Металлурга» начинал свою карьеру в Новокузнецке, в КХЛ провел 419 игр, сообщает пресс-служба магнитогорского клуба.

Никита Камалов профессиональную карьеру начинал в команде МХЛ «Кузнецкие медведи», затем попал в главную команду Новокузнецка, которая тогда еще выступала в КХЛ. Кроме того, хоккеист защищал цвета «Амура», «Сокола», ХК «Сочи», «СКА-Нева» и СКА. В общей сложности в КХЛ 29-летний защитник провел 419 матчей. В них набрал 74 (21 + 53) очка.

В текущем сезоне Никита Камалов выступал за астанинский «Барыс». В 37 матчах набрал 4 (0 + 4) очка. Соглашение с «Металлургом» у игрока будет действовать до конца сезона-2024/2025.

Напомним, что накануне штаб магнитогорского клуба произвел обмен игроков с питерским СКА. Так, в питерский коллектив отправился Павел Акользин, а за южноуральскую команду впервые будет выступать хоккеист из Хорватии Борна Рендулич.