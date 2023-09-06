Сегодня, 4 сентября, челябинский фарм-клуб «Челмет» одержал первую победу в чемпионате ВХЛ. На домашнем льду «черно-белые» обыграли по буллитам ижевскую «Ижсталь» со счетом 2:1. Победный бросок реализовал форвард Максим Махрин, сообщает пресс-служба ХК «Челмет».
На второй матч стартовой домашней серии «Челмет» вышел играть теми же хоккеистами, что и два дня назад. Челябинские хоккеисты активно начали матч, уже на четвертой минуте у Марселя Шолохова был момент, чтобы открыть счет, но форвард бросил мимо ворот. Во втором отрезке «Челмет» не использовал свое большинство, а в следующем и вовсе пропустил. Челябинская спецбригада забыла про оборону, форвард Дмитрий Кормилов вышел один на один и переиграл вратаря «черно-белых» — 0:1.
«Челмет» смог сравнять счет только за четыре минуты до конца встречи. Вновь челябинцев спас Александр Рыков, который уже отличался ранее в игре с пермским «Молотом» — 1:1. В основное и дополнительное время команды не смогли выявить сильнейшего. В серии послематчевых буллитов была реализована всего одна попытка. Первый же буллит в исполнении Максима Махрина принес «Челмету» победу в новом сезоне чемпионата ВХЛ — 2:1.
«Поверьте, мы много работаем над реализацией, над позиционной атакой. К сожалению, вторая игра показывает, мы очень мало забиваем. Радует, что Александр Рыков спасает, выручает, вратарь Никита Подскребалин подчищает все огрехи. Будем стараться забивать больше», — отметил после матча главный тренер «Челмета» Максим Смельницкий.
Челябинцы смогли реабилитироваться после первой игры сезона-2023/24, в которой на домашней площадке в овертайме уступили пермскому «Молоту» со счетом 1:2. Следующий матч «Челмет» проведет послезавтра, 8 сентября. На своем льду челябинцы примут ХК «Челны».
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