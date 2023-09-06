Хоккейный клуб «Челмет» одержал первую победу в чемпионате ВХЛ

«Черно-белые» по буллитам обыграли ижевскую «Ижсталь» — 2:1

«Поверьте, мы много работаем над реализацией, над позиционной атакой. К сожалению, вторая игра показывает, мы очень мало забиваем. Радует, что Александр Рыков спасает, выручает, вратарь Никита Подскребалин подчищает все огрехи. Будем стараться забивать больше»,

— отметил после матча главный тренер «Челмета» Максим Смельницкий.