Хоккейную команду «Белые медведи» возглавил белорус Дмитрий Шульга

Челябинский клуб сформировал тренерский штаб на сезон-2024/2025

Челябинской хоккейной командой «Белые медведи» будет руководить специалист из Беларуси Дмитрий Шульга. Сегодня, 24 июня, был сформирован тренерский штаб челябинской «молодежки» на сезон-2024/2025. Возглавившему коллектив Дмитрию Шульге будут помогать завоевать Кубок Харламова три специалиста, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

Новый главный тренер ЖХК «Белые медведи» последние пять лет работал в юниорских сборных Республики Беларусь. Он занимался с ребятами в командах до 17 и 18 лет. В мае этого года 48-летний специалист со сборной Беларуси U17 выиграл Кубок чемпионов, который проходил в Челябинске. Игра его подопечных заставила обратить внимание руководство ХК «Трактор».

Кроме того, в штабе «черно-белых» был и сформирован тренерский штаб на сезон-2024/2025. Помогать Дмитрию Шульге в работе будут три специалиста — Владимир Воронцов (ассистент главного тренера), Глеб Евдокимов (тренер вратарей) и Игорь Черкасов (видеотренер).

Интересно, что, будучи хоккеистом, Дмитрий Шульга отыграл два сезона за челябинский клуб. В его активе 45 матчей за ХК «Мечел» в Суперлиге.

Напомним, что в минувшем сезоне команда «Белые медведи» завоевала бронзовые медали чемпионата МХЛ. Под руководством Марата Аскарова челябинская «молодежка» дошла до полуфинала Кубка Харламова, где уступила серию матчей со счетом 1-4 питерскому «СКА-1946». Накануне, 18 июня, стало известно, что Марат Аскаров возглавил другой челябинский хоккейный клуб — «Челмет», выступающий в чемпионате ВХЛ.