Хоккейный клуб «Белые Медведи» выбыл из розыгрыша Кубка Харламова

Челябинская молодежная команда уступила в полуфинале турнира питерскому «СКА-1946»

Вслед за «Трактором» завершила хоккейный сезон и челябинская молодежная команда «Белые Медведи». Сегодня, 9 апреля, в полуфинале Кубка Харламова южноуральцы уступили в пятом матче питерскому «СКА-1946» со счетом 2:5, а вместе с тем проиграли и серию 1-4. «Белые Медведи» стали обладателями бронзовых медалей чемпионата МХЛ, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

А как все хорошо начиналось! Уже в дебюте матча Леонид Колодий вывел «черно-белых» вперед. Хотя питерцы и сравняли счет благодаря усилиям Ивана Демидова, на первый перерыв челябинцы ушли с хорошим настроением. За 37 секунд до конца периода Ярослав Яппаров вывел «Белых Медведей» вперед — 2:1.

Во втором отрезке игры хозяева забросили две безответные шайбы, а в середине третьего периода увеличили преимущество, сделав счет 4:2. Но наши парни молодцы! Они не бросили играть, обрушили шквал атак на ворота армейцев.

В одном из эпизодов челябинцы добились своего, забросив шайбу. После просмотра видеоповтора судьи гол отменили. Ну а в концовке питерцы поразили пустые ворота («черно-белые» к тому моменту сняли вратаря на шестого полевого игрока) и установили окончательный счет в матче — 5:2.

Хоккей. Чемпионат МХЛ. Кубок Харламова. Полуфинал.

9 апреля. «СКА-1946» (Санкт-Петербург) — «Белые Медведи» (Челябинск) — 5:2 (1:2, 2:0, 2:0).

Шайбы забросили:

0:1 — Леонид Колодий (Степан Горбунов), 01:23 (5×5).

1:1 — Иван Демидов (Даниил Лазутин, Арсений Коромыслов), 05:54 (5×5).

1:2 — Ярослав Яппаров (Руслан Агламзянов, Владислав Юсупов), 19:23 (5×5).

2:2 — Григорий Осипов (Семен Синяткин, Матвей Короткий), 21:30 (5×5).

3:2 — Иван Демидов (Владислав Романов), 28:39 (5×5).

4:2 — Никита Сураев (Игнат Лутфуллин, Даниил Лазутин), 50:53 (5×5).

5:2 — Матвей Короткий (Владислав Сапунов), 58:47 (en).

Счет в серии: 4-1.

«Белые Медведи» завершили хоккейный сезон, остановившись на стадии полуфинала в Кубке Харламова. Челябинская молодежка, как и «Трактор», завоевала бронзовые награды чемпионата МХЛ. Они — в четверке сильнейших клубов Лиги. Поздравляем с заслуженными медалями!