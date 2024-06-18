Хоккейный клуб «Челмет» возглавил Марат Аскаров

Челябинская команда сформировала тренерский штаб на сезон‑2024/2025

В Челябинске определились с кандидатурой главного тренера хоккейной команды «Челмет». Фарм-клуб «Трактора» возглавил экс-наставник «Белых медведей» Марат Аскаров. Сформирован и тренерский штаб клуба, выступающего в чемпионате ВХЛ. Ассистентами главного тренера назначены Дмитрий Слатин и Андрей Киселев, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

Марат Аскаров на протяжении пяти лет успешно работал с командой «Белые медведи», выступающей в чемпионате МХЛ. В минувшем сезоне он привел «молодежку» челябинского «Трактора» к бронзовым медалям в Кубке Харламова.

Руководство «черно-белых» также объявило имена всех специалистов, которые вошли в тренерский штаб «Челмета» на сезон-2024/2025. Так, помогать Марату Рафкатовичу в качестве ассистентов главного тренера будут Дмитрий Слатин и Андрей Киселев.

ХК «Челмет». Тренерский штаб в сезоне-2024/2025:

Марат Аскаров — главный тренер;

Дмитрий Слатин — ассистент главного тренера;

Андрей Киселев — ассистент главного тренера;

Константин Штрахов — тренер вратарей;

Никита Складчиков — тренер по ОФП;

Вячеслав Каравдин — тренер по развитию;

Андрей Давлетшин — видеоаналитик.

Отметим, что Марат Аскаров взял с собой в «Челмет» специалистов, помогавших ему в работе в «Белых медведях». Среди них Андрей Киселев и Никита Складчиков. Сохранили свои должности в «Челмете» Константин Штрахов, Вячеслав Каравдин и Андрей Давлетшин.

Новое лицо в клубе — Дмитрий Слатин, получивший должность ассистента главного тренера. В последние годы он работал в хоккейной школе магнитогорского «Металлурга». Под его руководством команда 2006 года рождения становилась сильнейшей в первенстве УрФО.

Добавим, что ранее пресс-служба ХК «Челмет» сообщала о том, что покинул должность главного тренера команды Максим Смельницкий. Под его руководством челябинский клуб не смог пробиться в плей-офф в минувшем сезоне в чемпионате ВХЛ. В сезоне-2024/2025 Максим Смельницкий будет работать в качестве тренера-аналитика ХК «Трактор».