Челябинский хоккеист в новом сезоне будет выступать за «Магнитку»

Магнитогорская команда заключила контракт с игроком «Челмета» Валерием Сапожниковым

В хоккейном клубе «Магнитка», дебютирующем в ВХЛ, в новом сезоне будет выступать нападающий «Челмета» Валерий Сапожников. Воспитанник челябинского хоккея заключил контракт с магнитогорской командой до конца сезона-2024/2025, сообщает пресс-служба ВХЛ.

21-летний форвард является воспитанником челябинской школы хоккея. Всю карьеру провел в командах системы ХК «Трактор». С 2019 по 2023 годы выступал в чемпионате МХЛ за «Белых медведей», а с 2020 по 2024 годы — в ВХЛ за «Челмет».

Минувший сезон Валерий Сапожников провел в «Челмете». В 27 матчах он набрал 4 (2+2) очка. В общей сложности в чемпионате ВХЛ он провел 63 игры, набрал 7 (3+4) результативных балла.

Отметим, что в текущем межсезонье в штабе ХК «Металлург» приняли решение создать свой собственный фарм-клуб. Команда «Магнитка» в сезоне-2024/2025 будет заявлена в чемпионате ВХЛ. Главным тренером клуба назначен Равиль Гусманов.