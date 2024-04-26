Алексей Текслер вручил бронзовые медали ХК «Белые медведи»

Губернатор поблагодарил клуб за успешный сезон МХЛ

«От всей души поздравляю игроков, тренерский штаб и весь персонал команды „Белые медведи“ с успешным сезоном и с завоеванием бронзовых медалей. В целом сезон был хороший. Благодарю тренерский штаб во главе с Маратом Аскаровым, мы получили результат, которым можно и нужно гордиться. Сезон для челябинского хоккея был успешный. Не останавливайтесь на достигнутом. Ребята, желаю вам дальнейших успехов, поздравляю вас с заслуженными наградами. Так держать! Впереди новые победы. Успехов!»

— отметил Алексей Текслер.

«Я рад сегодня разделить с вами этот праздник. Сейчас именно вы являетесь ярким примером для подрастающего поколения. Вы делаете хоккей более привлекательным для всех любителей этого вида спорта и, конечно же, для своих болельщиков. Очередная медаль остается в истории челябинского хоккея, в истории Молодежной хоккейной лиги»,

— сказал Александр Гуськов.

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