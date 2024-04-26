Сегодня в региональном правительстве собрались игроки, тренеры, сотрудники ХК «Белые медведи». Челябинская «молодежка» стала четырехкратным бронзовым призером Молодежной хоккейной лиги. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
Губернатор поблагодарил клуб за успешно проведенный сезон МХЛ 2023—2024 и поздравил команду с заслуженными наградами.
«От всей души поздравляю игроков, тренерский штаб и весь персонал команды „Белые медведи“ с успешным сезоном и с завоеванием бронзовых медалей. В целом сезон был хороший. Благодарю тренерский штаб во главе с Маратом Аскаровым, мы получили результат, которым можно и нужно гордиться. Сезон для челябинского хоккея был успешный. Не останавливайтесь на достигнутом. Ребята, желаю вам дальнейших успехов, поздравляю вас с заслуженными наградами. Так держать! Впереди новые победы. Успехов!» — отметил Алексей Текслер.
Алексей Текслер также отметил, что челябинская хоккейная школа — одна из самых лучших в России и это повод для гордости.
Вице-президент по развитию молодежного хоккея КХЛ Александр Гуськов подчеркнул, что за этими медалями стоят упорные, кропотливые годы тренировок, мужество и характер каждого из игроков, в том числе и тренерского штаба.
«Я рад сегодня разделить с вами этот праздник. Сейчас именно вы являетесь ярким примером для подрастающего поколения. Вы делаете хоккей более привлекательным для всех любителей этого вида спорта и, конечно же, для своих болельщиков. Очередная медаль остается в истории челябинского хоккея, в истории Молодежной хоккейной лиги», — сказал Александр Гуськов.
Алексей Текслер подчеркнул, что вся система школы «Трактор» — это одна большая дружная команда. Главная задача команды «Белые медведи» — воспитание и формирование основного резерва «Трактора».
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