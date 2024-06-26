Сэйв голкипера «Белых медведей» Данила Мошарова признали лучшим в чемпионате МХЛ

Вратарь челябинского клуба победил в голосовании болельщиков

Голкипер хоккейного клуба «Белые медведи» Данил Мошаров совершил самый эффектный сэйв в чемпионате МХЛ. Его спасение в поединке с нижегородской «Чайкой» болельщики признали лучшим в сезоне-2023/2024, сообщает пресс-служба МХЛ.

Данил Мошаров провел хороший сезон за «Белых медведей» в чемпионате МХЛ. Он сыграл в 32 матчах и отразил 91,3% бросков соперника при коэффициенте надежности 2,66. При этом основным голкипером в челябинском клубе был Руслан Хажеев. Именно на него была сделана ставка тренерским штабом команды в серии плей-офф.

Однако именно Данилу Мошарову удалось сделать фантастический сэйв в регулярном чемпионате в домашнем поединке с нижегородской «Чайкой». При счете 1:2 он проявил чудеса реакции, отразив контратаку соперника. Правда, это спасение не спасло челябинцев от поражения (1:5). Но этот сэйв запомнился хоккейным болельщикам. Именно они признали его лучшим в сезоне по результатам голосования, организованного пресс-службой МХЛ.





Напомним, что команда «Белые медведи» по итогам чемпионата-2023/2024 стала обладателем бронзовых медалей. В полуфинале Кубка Харламова уступили в серии матчей 1-4 питерскому «СКА-1946». Отметим, что в межсезонье в челябинском клубе произошли изменения в тренерском штабе. Его возглавил известный специалист из Беларуси Дмитрий Шульга.