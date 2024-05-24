Хоккеисты «Металлурга» проведут автограф-сессию в Париже

Чемпионы КХЛ посетят полумарафон в Челябинской области

Участники и гости Парижского полумарафона в Челябинской области смогут взять автограф у чемпионов Континентальной хоккейной лиги. Хоккеисты «Металлурга» не только посетят мероприятие 2 июня, но и проведут автограф-сессию для всех желающих, сообщают организаторы состязаний.

Парижский полумарафон в Челябинской области в этом году впервые пройдет в течение двух дней — 1 и 2 июня. Причем в первый день состоится большая культурная программа, а во второй — спортивная.

В центре внимания на мероприятии окажутся хоккеисты магнитогорского «Металлурга». Спортсмены выйдут на главную сцену, чтобы поприветствовать всех гостей состязаний, а затем проведут для них автограф-сессию. Она начнется в 14:30. Имена участников мероприятия организаторы не сообщают, но планируют пригласить звезд магнитогорской команды.

Организаторами Парижского полумарафона выступят Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области, Фонд поддержки спорта и региональная федерация легкой атлетики. Состязания пройдут при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Напомним, что в сезоне-2023/2024 хоккейный клуб «Металлург» завоевал Кубок Гагарина, став чемпионом России. В финальной серии магнитогорская команда уверенно выиграла у ярославского «Локомотива». Кроме того, 31 мая состоится чемпионский парад — игроки «Металлурга» на автобусе проедут с Кубком Гагарина по центральным улицам Магнитогорска.