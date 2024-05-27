Хоккеист Данила Юров презентовал Кубок Гагарина в Челябинске

Он стал первым воспитанником спортшколы имени С. Макарова, которому удалось выиграть главный трофей КХЛ

Хоккеист магнитогорского «Металлурга» Данила Юров привез главный трофей КХЛ в Челябинск — город, где начиналась его спортивная карьера. Воспитанник спортшколы имени Сергея Макарова презентовал Кубок Гагарина во дворце спорта «Юность». Все желающие могли сделать фото на память не только с 26-килограммовым трофеем, но и с самим хоккеистом. Наш корреспондент познакомился с семьей хоккеиста и узнал, почему они приняли решение переехать 12 лет назад из Челябинска в Магнитогорск.

Хоккеист Данила Юров выставил Кубок Гагарина на льду малой арены дворца спорта «Юность» — именно здесь, в спортшколе имени Сергея Макарова, он и делал первые шаги в хоккее. Первый его тренер Андрей Тертышный рассказал о том, что в пятилетнем возрасте его подопечный еще не умел стоять на коньках.

«Пришлось на первых порах с ним помучиться. Но парень сообразительный, схватывал все на лету. И спустя некоторое время уже „летал“ по площадке. Легкое и быстрое катание и стало его отличительным качеством. Оно помогло ему реализовать себя во взрослом хоккее», — добавил Андрей Тертышный.

Данила Юров в своем вступительном слове поблагодарил руководство спортшколы им. Сергея Макарова и тренеров за то, что помогли ему реализовать себя в хоккее. И подарил альма-матер комплект хоккейных клюшек. Директор СШОР им. С. Макарова также в долгу не остался: Павел Макаров вручил форварду «Металлурга» игровое джерси, в которых выступают на первенстве России юные «макарята».

Фотосессия Данилы Юрова с воспитанниками спортшколы длилась около часа. А затем трофей «перекочевал» с хоккеистом в фойе ДС «Юность». Здесь игрок продолжил фотографироваться на память и давать автографы всем желающим.





Корреспондент ИА «Первое областное» обнаружил среди гостей мероприятия и семью хоккеиста. Папа спортсмена, Юрий Викторович, рассказал о том, почему в 11-летнем возрасте семья Юровых приняла решение о переезде из Челябинска в Магнитогорск. Но подчеркнул, что руководство спортшколы Макарова и детские тренеры сыграли важнейшую роль в становлении хоккеиста.

«Это было непростое для нас решение, но мы посчитали нужным сменить обстановку. В Магнитогорске на тот момент было больше перспектив. Собрали семейный консилиум, взвесили все за и против. И решили, что Даниле лучше продолжить карьеру в спортшколе „Металлурга“», — объяснил Юров-старший.

На фото семья Юровых: Данила, его сестра Марина (слева), а также их родители Юрий и Ирина.

Интересно, что Данила Юров стал первым воспитанником челябинской спортшколы имени Сергея Макарова, которому удалось завоевать Кубок Гагарина. В сезоне-2023/2024 он провел отличный сезон в магнитогорском «Металлурге» — 20-летний форвард установил рекорд по количеству очков в регулярном чемпионате среди хоккеистов КХЛ в возрасте до 21 года.