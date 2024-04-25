Кубок в надежных руках — фоторепортаж из победной раздевалки ХК «Металлург»

Брызги шампанского, танцы с медалями и селфи с кубком — магнитогорцы бурно отпраздновали успех

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» в третий раз в своей истории выиграли Кубок Гагарина — главный трофей КХЛ. После церемонии награждения тренеры, игроки и их жены, а также руководство клуба и журналисты поспешили в раздевалку команды, чтобы отпраздновать победу. Их эмоции и радость — в нашем фоторепортаже.

Вчера, 24 апреля, хоккейный клуб «Металлург» стал в один ряд с самыми титулованными командами страны. Магнитогорцы в третий раз в своей истории завоевали Кубок Гагарина, сравнявшись по этому показателю с казанским «Ак Барсом» и московским ЦСКА. Причем, выиграли финал сезона-2023/2024 убедительно, выиграв все четыре поединка у ярославского «Локомотива».

После официальной церемонии награждения на льду ярославской «Арены-2000» игроки поспешили в свою раздевалку. Именно там принято бурно праздновать свои победы.

Заполнив чемпионскую раздевалку, игроки «Металлурга» ждали своего главнокомандующего — Андрея Разина, который впервые в качестве главного тренера клуба КХЛ стал чемпионом. От волнения наставник «сталеваров» даже забыл речь, которую хотел произнести на случай триумфа.

«Речь давно готовил. Думал, что скажу. Но сейчас, конечно, уже не помню, что хотел сказать. Во-первых, спасибо всему клубу, персоналу, руководству, тренерам, без которых я бы ничего не добился. Ребята, вы красавцы, вы сделали большое дело. Было тяжело, но было весело и интересно. Мы сделали — теперь можно отмечать», — цитирует тренера сайт khl.ru.

По традиции игроки наполнили чемпионский Кубок Гагарина шампанским. Первым пригубил напиток из трофея напиток защитник «Магнитки» Андрей Маклюков. Хоккеисты по очереди подходили к главному трофею и выпивали из чемпионской чаши под скандирования остальной команды.

Один из главных героев плей-офф Кубка Гагарина вратарь магнитогорцев Илья Набоков светился счастьем. Это первая в его карьере серьезная и по-настоящему значимая победа. Тем более, что только в этом сезоне состоялся его дебют в КХЛ.

«О таком дебюте нельзя было и мечтать. Не думал, что такое может быть возможно. Много эмоций сейчас. Очень приятно стать самым ценным игроком плей-офф, но без команды и партнеров я бы не смог получить эту награду. Это общая, командная работа», — сказал в эфире Матч ТВ голкипер «Металлурга».

Сегодня утром, 25 апреля, команда уже вернулась домой. В магнитогорском аэропорту их встречали преданные болельщики клуба. И вместе с игроками разделили радость от долгожданной победы, которую в Магнитогорске ждали 8 лет.