Хоккеист «Металлурга» Данила Юров привезет Кубок Гагарина в Челябинск

Форвард магнитогорского клуба презентует трофей во дворце спорта «Юность»

Любители хоккея смогут сфотографироваться с Кубком Гагарина в Челябинске. Главный трофей КХЛ привезет в южноуральскую столицу форвард «Металлурга» Данила Юров — 27 мая он даст автограф-сессию и презентует Кубок Гагарина во дворце спорта «Юность», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Данила Юров начинал свой хоккейный путь в Челябинске, а в 2015 году вместе с родителями переехал в Магнитогорск. В этом сезоне вместе с «Металлургом» он завоевал Кубок Гагарина, став чемпионом России. Согласно регламенту КХЛ, каждый обладатель этого трофея имеет право привезти его в родной город.

Хоккеист «Металлурга» привезет Кубок Гагарина в Челябинск 27 мая. В 12:30 он будет выставлен на всеобщее обозрение во дворце спорта «Юность». Все желающие смогут не только сфотографироваться с трофеем, но и взять автограф у Данилы Юрова.

Отметим, что 20-летний хоккеист провел отличный сезон-2023/2024 в КХЛ. По итогам регулярного чемпионата Данила Юров заработал 49 очков, забросив 21 шайбу и отдав 28 голевых передач в составе «Металлурга». Тем самым 20-летний форвард установил рекорд по количеству очков в «регулярке» среди хоккеистов КХЛ в возрасте до 21 года.