В Магнитогорске назвали дату проведения чемпионского парада команды «Металлург»

Хоккейный клуб будут чествовать с победой в Кубке Гагарина 31 мая

Стала известна дата проведения чемпионского парада хоккейного клуба «Металлург». Магнитогорская команда проведет мероприятие, приуроченное к победе в Кубке Гагарина, 31 мая. Игроки вместе с трофеем проедут на автобусе по центральным улицам города, посетят парк «Притяжение» и ММК, а затем на арене «Металлург» примут участие в праздничном концерте, сообщает пресс-служба магнитогорского хоккейного клуба.

«Мы планируем провести чемпионский парад 31 мая. Будет организован стандартный проезд чемпионов по городу с кубком, автограф-сессии в парке „Притяжение“ и в заводоуправлении ММК, а также концертная программа в ледовом дворце», — сообщил федеральным СМИ директор ХК «Металлург» Алексей Жлоба.

Напомним, что хоккеисты магнитогорского клуба в сезоне-2023/2024 стали обладателями Кубка Гагарина. В финале «Металлург» в четырех матчах выиграл серию у ярославского «Локомотива». Таким образом южноуральцы в третий раз в своей истории завоевали главный трофей КХЛ. Ранее подобного успеха они добивались в 2014 и 2016 годах.