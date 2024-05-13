Обнародована программа забегов на Парижском полумарафоне в Челябинской области

Соревнования пройдут 2 июня

В Челябинской области этим летом состоится одно из главных спортивных событий — VIII Парижский полумарафон. В первый день запланирована образовательная и концертная программа, а во второй — легкоатлетические забеги на различные дистанции, северная ходьба и велозаезд. Подробную программу опубликовало региональное правительство.

Программа на 2 июня:

8:00 —13:00 — выдача стартовых пакетов;

10:30 — старт забега на 21,1 км;

10:40 — старт велозаезда;

10:45 — старт северной (скандинавской) ходьбы;

12:15 — старт забега на 150 метров;

13:00 — церемония открытия и награждения (велозаезд, 21,1 км абсолют, северная ходьба);

13:40 — старт забега «Парижская миля»;

14:10 — старт забега на 1 км;

14:30 — церемония награждения (1 км абсолют, 21,1 км по возрастным группам);

15:15 — старт забега на 10 км;

15:25 — старт забега на 5 км;

16:20 — церемония награждения (5 км, 10 км).

Напомним, по традиции в полумарафоне примут участие более двух тысяч человек из разных городов России. Организаторы также ожидают более пяти тысяч зрителей.



Организаторами Парижского полумарафона выступают министерство по физической культуре и спорту Челябинской области, Фонд поддержки спорта, Федерация легкой атлетики Челябинской области. Легкоатлетический пробег состоится в уральском Париже при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера.