Горнолыжник Семен Челмакин из Миасса возглавил общий зачет Кубка России

Он набрал наибольшее количество очков после трех этапов соревнований

Федерация горнолыжного спорта России подвела итоги первых трех этапов Кубка страны. В общем зачете в состязаниях среди мужчин захватил лидерство Семен Челмакин из Миасса. Он набрал 452 очка и оторвался от преследователей. У него есть хорошие шансы впервые в своей карьере завоевать почетный трофей, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Ведущие горнолыжники страны выступили уже на трех этапах Кубка России, последний из них завершился накануне в Кусе (Челябинская область). На этих соревнованиях южноуральский спортсмен Семен Челмакин стал серебряным и бронзовым призером. Таким образом он пополнил свой рейтинг набранными баллами и вышел на первое место в общем зачете Кубка России.

Горнолыжный спорт. Кубок России. Общий зачет. Мужчины:

1. Семен Челмакин (Челябинская область) — 452 очка.

2. Мирон Щербаков (Камчатcкий край) — 410 очков.

3. Илья Колунов (Москва) — 345 очков.

4. Степан Журавченко (Краснодарский край) — 334 очка.

5. Дмитрий Чудный (Калужская область) — 316 очков.

6. Семен Ефимов (Московская область) — 280 очков.

Сегодня, 26 января, в Красноярске стартует четвертый этап соревнований. Отметим, что Семен Челмакин ранее никогда не становился абсолютным победителем общего зачета Кубка России по горнолыжному спорту.