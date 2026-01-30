Миасский горнолыжник Семен Челмакин завоевал серебро на этапе Кубка России

Южноуральский спортсмен стал призером в слаломе на соревнованиях в Красноярске

В Красноярске завершился четвертый этап Кубка России по горнолыжному спорту, по итогам которого серебряным призером стал Семен Челмакин из Миасса. Южноуральский спортсмен показал второй результат в слаломе и сохранил за собой лидерство в общем зачете Кубка России, сообщает результаты Федерация горнолыжного спорта России.

Семен Челмакин в текущем сезоне на стабильно высоком уровне выступает во всероссийских соревнованиях. Финишировал он в числе призеров и на четвертом этапе Кубка России, прошедшем в Красноярске. В слаломе он уступил лишь опытнейшему Александру Хорошилову из Москвы. Замкнул тройку призеров Артемий Семенов, представляющий Московскую и Кемеровскую области.

В женском слаломе победу вновь одержала Юлия Мельникова из Мурманской области. Представительница Республики Башкортостан Танзила Исраилова стала второй, на третьем месте — Анна Нагайцева, выступающая за Алтайский край и Кемеровскую область.

Горнолыжный спорт. Кубок России, 4-й этап. Красноярск. Слалом, мужчины:

1. Александр Хорошилов (Московская область) — 1.20,66.

2. Семен Челмакин (Челябинская область / Красноярский край) — 1.21,90.

3. Артемий Семенов (Московская область / Кемеровская область) — 1.22,56.

Теперь сильнейшие горнолыжники страны выступят на чемпионате России. Он стартует уже завтра, 31 января, а пройдет все в том же Красноярске. Спортсмены разыграют четыре комплекта наград — в слаломе и слаломе-гиганте среди мужчин и женщин.