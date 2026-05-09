Алексей Текслер поблагодарил южноуральцев за участие в праздновании Дня Победы

Губернатор отметил важность сохранения исторической памяти

Слова благодарности всем южноуральцам, кто 9 Мая почтил память героев Великой Отечественной войны, выразил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он опубликовал пост в своем канале в мессенджере «Макс».

«Спасибо всем, кто пришел, кто почтили память героев своим вниманием, теплотой и уважением. Ваша забота поддерживает живую связь с историей и помогает передавать ее дальше. Пусть благополучие всегда будет в наших семьях. Берегите друг друга и помните, что Победа будет за нами. С праздником! С Днем Великой Победы!»— написал глава региона.

Губернатор отметил, что 9 мая Южный Урал вспоминает тех, кто сражался за свободу, кто отдал жизнь на фронте, и тех, кто в тылу ковал Победу.

Возле Вечного огня с самого утра в День Победы собрались ветераны, представители власти, правоохранительных органов и общественных организаций, а также простые жители региона. Все всеми они возложили цветы и венки к мемориалу. И сделали это в молчании.

«Этот огонь — живое напоминание о тех, кто не вернулся с войны, о героях, которые навсегда остались в наших сердцах»,— подчеркнул Алексей Текслер.

После акции памяти на площади Революции состоялось торжественное построение войск челябинского гарнизона. В строю прошли молодые солдаты и офицеры, вернувшиеся с СВО. Губернатор называет их наследниками победителей, которые продолжают традиции мужества и отваги.

«Этот день стал одновременно и праздником великих достижений, и напоминанием о невероятной цене, которую пришлось заплатить за мирное небо над головой. Память о героях остается живой, и каждый южноуралец, от мала до велика, бережет эту историю, выражая глубокую благодарность тем, кто отстоял свободу Родины»,— отметил Алексей Текслер.