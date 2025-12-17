В Кусе проведут профессиональный турнир среди лучших горнолыжников страны

В Центре активного отдыха «Евразия» состоятся четыре этапа Кубка России

Сильнейшие горнолыжники страны выступят на этапах Кубка России и соревнованиях серии PRO в Челябинской области. С 19 по 25 декабря в Центре активного отдыха «Евразия» в Кусинском районе состоятся состязания в дисциплинах «слалом» и «слалом-гигант», сообщает Федерация горнолыжного спорта России.

ЦАО «Евразия» уже не первый год принимает у себя лучших горнолыжников страны. В 2024 году здесь на высочайшем уровне прошли старты Всероссийской зимней спартакиады сильнейших спортсменов. В сезоне‑2025/2026 Федерация горнолыжного спорта России также доверила провести южноуральскому курорту топовые соревнования.

В течение недели, с 19 по 25 декабря, в Кусе состоятся четыре этапа Кубка России, а также состязания серии PRO. Участникам предстоит разыграть комплекты наград в дисциплинах «слалом» и «слалом-гигант» среди мужчин и женщин. Профессиональные состязания пройдут 24—25 декабря и станут завершающими в уходящем году.

Отметим, что среди участников на высокие места претендует один из лидеров сборной России Семен Челмакин из Миасса.

