Пелагея и Дмитрий Дюжев выступили на концерте в Челябинске в честь 9 Мая

Праздничная программа сделала вечер душевным и трогательным

В Челябинске на концерте «Танкоград — кузница великой Победы» в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне выступили Заслуженный артист РФ Дмитрий Дюжев и группа «Пелагея». На сцене звучали популярные хиты и фронтовые стихи. Челябинцы пришли на концерт, несмотря на ветреную и холодную погоду, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Праздничные выступления сделали вечер особенно душевным и трогательным. Сначала на сцене выступили творческие коллективы, ансамбли и хоры Южного Урала. Квартет «Онегин» исполнил легендарную песню «Темная ночь», звонарь Андрей Курбатов воссоздал колокольные переливы, а также здесь выступили детские коллективы.





Особенно зрелищным получился плац-концерт под открытым небом с участием сводного оркестра Уральского округа войск национальной гвардии.





Заслуженный артист РФ Дмитрий Дюжев прилетел в Челябинск 9 Мая и представил театрализованную программу о любви к Родине и Великой Победе. Зрители тепло встретили артиста, поддержав аплодисментами.





Хедлайнером праздничного вечера стала Пелагея, которая со сцены тепло поздравила южноуральцев.





«Мы чтим память наших предков, чтим их Великий подвиг, который дает нам сегодня возможность жить, петь и любить! Споем сегодня все вместе о любви к нашей Родине! С праздником!», — обратилась она к зрителям.

Пелагея исполнила со сцены всеми любимые музыкальные хиты и русские песни — «Выйду я на поле с конем...», «Когда мы были на войне» и другие.