В футбольном межсезонье активную трансферную компанию проводит ФК «Челябинск». Сегодня, 4 июля, штаб команды объявил имена еще трех новичков. В сезоне-2024/2025 за челябинский клуб выступят игроки, имеющие опыт в Первой лиге — Андрей Лях, Кирилл Фурман и Илья Грузнов, сообщает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу ФК «Челябинск».
Все три новобранца выступают на разных позициях. Андрей Лях большую часть карьеры играл в командах как опорный полузащитник, Кирилл Фурман — левый защитник, а Илья Грузнов — центральный нападающий. Причем каждый из них имеет в своем активе опыт игры в Первой лиге.
Самый опытный из новобранцев ФК «Челябинск» — Андрей Лях. В минувшем сезоне он завоевал золотые медали Второй лиги А с клубом «Уфа», за который сыграл 15 матчей (в том числе один — в стартовом составе). У него есть хороший опыт игры в Первой лиге. В ней он выступал за команды «Торпедо» (Москва), «Шинник» (Ярославль), «Томь» (Томск) и «Арсенал» (Тула).
Андрей Лях
Дата рождения: 24.09.1993.
Место рождения: Ростов-на-Дону.
Амплуа: опорный полузащитник.
Карьера:
2009—2010 — «Торпедо», Москва
2009—2010 — «Химик», Дзержинск
2010—2011 — «Ветра», Литва
2010—2011 — «Жемчужина», Сочи
2011—2012 — «Спартак», Кострома
2012—2015 — «Арсенал», Тула
2015—2017 — «Томь», Томск
2017—2018 — «Анжи», Махачкала
2017—2018 — «Шинник», Ярославль
2018—2021 — «Торпедо», Москва
2021—2022 — СКА, Ростов-на-Дону
2021—2023 — «Чайка», Песчанокопское
2022—2023 — «Текстильщик», Иваново
2022—2023 — «Спартак», Кострома
2023—2024 — ФК «Уфа», Уфа
С 2024 г. — ФК «Челябинск»
Хороший бэкграунд и у центрального нападающего Ильи Грузнова. Воспитанник воронежского футбола отыграл четыре сезона в Первой лиге в составе команд «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Шинник» (Ярославль), «Факел» (Воронеж) и «Кубань» (Краснодар). В составе южан он и провел минувший сезон. Однако помочь «Кубани» сохранить прописку в Первой лиге не смог. В 23 матчах он забил 4 мяча.
Илья Грузнов
Дата рождения: 05.02.1997.
Место рождения: Воронеж.
Амплуа: нападающий.
Карьера:
2015—2016 — «Локо», Лиски
2016—2017 — «Факел-М», Воронеж
2017—2018 — «Атом», Нововоронеж
2018—2019 — ФК «Коломна», Московская область
2018—2019 — «Машук», Пятигорск
2019—2020 — «Арарат», Москва
2020—2021 — «Кубань», Краснодар
2021—2022 — «Факел», Воронеж
2022—2023 — «Шинник», Ярославль
2022—2023 — «Нефтехимик», Нижнекамск
2023—2024 — «Кубань», Краснодар
С 2024 г. — ФК «Челябинск»
Наконец, линию защиты челябинского клуба усилил Кирилл Фурман. Молодой футболист родился и вырос в Омске. Однако на профессиональном уровне заявил о себе в составе столичного «Чертаново». Сезон-2023/2024 футболист провел в пермском «Амкаре».
Кирилл Фурман
Дата рождения: 18.02.2003.
Место рождения: Омск.
Амплуа: левый защитник.
Карьера:
2021—2023 — «Чертаново», Москва.
2023—2024 — «Амкар», Пермь.
С 2024 г. — ФК «Челябинск».
Напомним, что ранее заключил контракт с ФК «Челябинск» опытный защитник Владимир Хозин. Продлил соглашение с клубом до конца сезона-2024/2025 главный тренер Роман Пилипчук. Кроме того, мы рассказывали о больших кадровых изменениях в составе, которые произошли в ФК «Челябинск» в текущем летнем межсезонье.