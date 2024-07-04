Футбольный клуб «Челябинск» усилился тремя топовыми игроками

Состав команды пополнили Андрей Лях, Кирилл Фурман и Илья Грузнов

В футбольном межсезонье активную трансферную компанию проводит ФК «Челябинск». Сегодня, 4 июля, штаб команды объявил имена еще трех новичков. В сезоне-2024/2025 за челябинский клуб выступят игроки, имеющие опыт в Первой лиге — Андрей Лях, Кирилл Фурман и Илья Грузнов, сообщает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу ФК «Челябинск».

Все три новобранца выступают на разных позициях. Андрей Лях большую часть карьеры играл в командах как опорный полузащитник, Кирилл Фурман — левый защитник, а Илья Грузнов — центральный нападающий. Причем каждый из них имеет в своем активе опыт игры в Первой лиге.

Самый опытный из новобранцев ФК «Челябинск» — Андрей Лях. В минувшем сезоне он завоевал золотые медали Второй лиги А с клубом «Уфа», за который сыграл 15 матчей (в том числе один — в стартовом составе). У него есть хороший опыт игры в Первой лиге. В ней он выступал за команды «Торпедо» (Москва), «Шинник» (Ярославль), «Томь» (Томск) и «Арсенал» (Тула).

Андрей Лях

Дата рождения: 24.09.1993.

Место рождения: Ростов-на-Дону.

Амплуа: опорный полузащитник.



Карьера:

2009—2010 — «Торпедо», Москва

2009—2010 — «Химик», Дзержинск

2010—2011 — «Ветра», Литва

2010—2011 — «Жемчужина», Сочи

2011—2012 — «Спартак», Кострома

2012—2015 — «Арсенал», Тула

2015—2017 — «Томь», Томск

2017—2018 — «Анжи», Махачкала

2017—2018 — «Шинник», Ярославль

2018—2021 — «Торпедо», Москва

2021—2022 — СКА, Ростов-на-Дону

2021—2023 — «Чайка», Песчанокопское

2022—2023 — «Текстильщик», Иваново

2022—2023 — «Спартак», Кострома

2023—2024 — ФК «Уфа», Уфа

С 2024 г. — ФК «Челябинск»

Хороший бэкграунд и у центрального нападающего Ильи Грузнова. Воспитанник воронежского футбола отыграл четыре сезона в Первой лиге в составе команд «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Шинник» (Ярославль), «Факел» (Воронеж) и «Кубань» (Краснодар). В составе южан он и провел минувший сезон. Однако помочь «Кубани» сохранить прописку в Первой лиге не смог. В 23 матчах он забил 4 мяча.

Илья Грузнов

Дата рождения: 05.02.1997.

Место рождения: Воронеж.

Амплуа: нападающий.



Карьера:

2015—2016 — «Локо», Лиски

2016—2017 — «Факел-М», Воронеж

2017—2018 — «Атом», Нововоронеж

2018—2019 — ФК «Коломна», Московская область

2018—2019 — «Машук», Пятигорск

2019—2020 — «Арарат», Москва

2020—2021 — «Кубань», Краснодар

2021—2022 — «Факел», Воронеж

2022—2023 — «Шинник», Ярославль

2022—2023 — «Нефтехимик», Нижнекамск

2023—2024 — «Кубань», Краснодар

С 2024 г. — ФК «Челябинск»

Наконец, линию защиты челябинского клуба усилил Кирилл Фурман. Молодой футболист родился и вырос в Омске. Однако на профессиональном уровне заявил о себе в составе столичного «Чертаново». Сезон-2023/2024 футболист провел в пермском «Амкаре».

Кирилл Фурман

Дата рождения: 18.02.2003.

Место рождения: Омск.

Амплуа: левый защитник.



Карьера:

2021—2023 — «Чертаново», Москва.

2023—2024 — «Амкар», Пермь.

С 2024 г. — ФК «Челябинск».

Напомним, что ранее заключил контракт с ФК «Челябинск» опытный защитник Владимир Хозин. Продлил соглашение с клубом до конца сезона-2024/2025 главный тренер Роман Пилипчук. Кроме того, мы рассказывали о больших кадровых изменениях в составе, которые произошли в ФК «Челябинск» в текущем летнем межсезонье.