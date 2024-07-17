«Настрой — боевой, задача — максимальная!» — ФК «Челябинск» готов к старту нового сезона

Южноуральская команда ставит перед собой цель выйти в Первую лигу

Сегодня, 17 июля, провели первую открытую тренировку на стадионе «Центральный» игроки ФК «Челябинск». Капитан команды Алексей Померко говорил о хорошем настроении у ребят, опытный Илья Самсонов вспомнил о противостоянии с Тони Кроосом на юношеском чемпионате Европы, а Роман Пилипчук был очень серьезен. Корреспондент ИА «Первое областное» пообщался с футболистами, а еще обнаружил игрока, который внешне очень похож на аргентинца Клаудио Каниджу.

Погода в Челябинске хорошая, футбольная… +23 градуса — идеально для того, чтобы хорошо поработать на тренировке. Тем не менее перед выходом на поле игроков сотрудники стадиона «Центральный» обильно поливали искусственный газон. Да так, что застали врасплох одного футболиста клуба. Тот на мгновение потерял бдительность и попал под мощные струи воды.

Автор строк поначалу не мог идентифицировать игрока, но чуть позже выяснилось. Молодой игрок с эпатажной стрижкой в стиле Клаудио Каниджи (помните эту звезду аргентинской сборной на рубеже веков?) вероятно, скоро подпишет контракт с ФК «Челябинск». Судя по всему, клуб объявит о подписании с ним контракта в ближайшее время.

Знакомьтесь, это Ян Гудков — фланговый защитник, воспитанник академии «Чертаново», известный по выступлениям за самарские «Крылья Советов». Это скоростной латераль, способный закрывать всю бровку. А еще, как оказалось, он большой любитель тату. Наш корреспондент успел запечатлеть его спину, а там… Впрочем, смотрите сами.

И все же главным приобретением команды в текущем межсезонье стал опытный полузащитник Илья Самсонов. 35-летний футболист успел поиграть во многих клубах РПЛ и Первой лиги. Но еще больше запомнился тем, что в 2006 году под руководством Игоря Колыванова завоевал титул чемпиона Европы среди юношей.

Тогда сборная России сенсационно выиграла турнир, в котором, кстати, участвовали многие известные футболисты. Среди них, например, плеймейкер сборной Германии Тони Кроос.

«Еще в той команде Томас Мюллер играл. Были и другие ребята из других сборных, которые затем станут звездами мирового уровня. Многие из них хорошую карьеру сделали, на уровне национальных сборных поиграли. Зато да, я могу сказать, что обыгрывал их», — пошутил Илья Самсонов.

Харизматичный игрок, как оказалось, тот еще шутник. Уже на тренировке он часто подкалывал партнеров по команде и вообще находился в отличном расположении духа. Илья Самсонов, кстати, также признался, что не раздумывая согласился на предложение руководства ФК «Челябинск». Говорит, что его поразил сам город. Челябинск ему показался красивым и современным, с хорошей инфраструктурой.

Капитан команды Алексей Померко также пребывал в хорошем настроении. Он уже второй сезон будет выступать за ФК «Челябинск». Уже привык к городу. Но акцентировал внимание на том, что очень кстати постелили новый газон.

«Он идеальный! Мне кажется, этот искусственный газон — лучший в России. Приятно на нем играть и тренироваться. Настроение позитивное. Есть большое желание поскорей стартовать в чемпионате. В прошлом сезоне у нас не получилось выполнить поставленную задачу. В этот раз сделаем все возможное, чтобы выйти в Первую лигу», — отметил в разговоре с журналистами Алексей Померко.

Кстати, на тренировочном занятии футболисты тренировались группами по 8—10 человек. Руководил процессом главный тренер Роман Пилипчук. Игроки отрабатывали игру в касание и на опережение, отрабатывали короткий пас и игру в «квадрат».

«Селекцией в межсезонье я доволен. Спасибо руководству клуба, которое активно и плодотворно поработало на трансферном рынке. В этот раз в команде стало больше опытных игроков. Многие из ребят имеют опыт выступлений в Премьер-лиге. Да, команда значительно обновилась. Но не думаю, что ребятам понадобится много времени на адаптацию. Чемпионат длинный, основная нагрузка ляжет на 13—14 человек. У нас задача одна — выигрывать в каждом матче и завоевать путевку в Первую лигу», — отметил Роман Пилипчук.

Напомним, что футбольный сезон для ФК «Челябинск» стартует уже в это воскресенье. Во Второй лиге А (группа «Золото») наша команда сыграет первый матч дома: 21 июля на стадионе «Центральный» челябинцам предстоит сразиться с ивановским «Текстильщиком». Начало матча в 17:00.