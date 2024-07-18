Определились соперники южноуральских футбольных команд в Кубке России

ФК «Челябинск» и миасское «Торпедо» начнут турнир в «Пути регионов» со стадии 1/128 финала

Российский футбольный союз провел жеребьевку Кубка России — 2023/2024. Участники турнира, как и прежде, были разбиты на две сетки: «Путь РПЛ» и «Путь регионов». Две южноуральские команды начнут свое выступление в Кубке России со второго раунда «Пути регионов». Соперником ФК «Челябинск» станет омский «Иртыш», а миасское «Торпедо» сразится с новотроицкой «Ностой», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Первая стадия «Пути регионов» состоит из шести раундов. В ней сыграют любительские футбольные клубы, команды Второй и Первой лиг. В каждом из шести раундов соперники проведут по одному матчу. Первый из них пройдет с 30 июля по 1 августа.

«Сетка первых трех раундов, в соответствии с регламентом, была сформирована совместно РФС и ФНЛ. Соперники первого раунда были подобраны по географическому принципу и с учетом мест, которые команды занимают в турнирных таблицах этого сезона. Для некоторых пар первого и второго раунда была проведена жеребьевка, которая определила хозяев матчей», — сообщается на сайте РФС.

Футбольный клуб «Челябинск» сыграет во втором раунде «Пути регионов» 21 августа с омским «Иртышом». Миасское «Торпедо» на аналогичной стадии предстоит сразиться с новотроицкой «Ностой».

Напомним, что в эти выходные, 20 и 21 июля, стартует новый футбольный сезон во Второй лиге А. В группе «Золото» 21 июля ФК «Челябинск» на своем поле сыграет с «Текстильщиком», а днем ранее, 20 июля, миасское «Торпедо» принимает московский клуб «Родина-2». Начало матчей в 17:00.