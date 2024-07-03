Роман Пилипчук продлил контракт с футбольным клубом «Челябинск»

Специалист будет работать с командой до конца сезона‑2024/2025

Футбольный клуб «Челябинск» продлил контракт с главным тренером Романом Пилипчуком. Специалист, принявший команду в апреле этого года, будет работать с ней до конца сезона‑2024/2025. Перед тренером и его подопечными стоит задача вывести ФК «Челябинск» в Первую лигу чемпионата России, сообщает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на информацию пресс-службы клуба.

Сегодня, 3 июля, стало известно, что Роман Пилипчук продолжит работать с командой в качестве главного тренера до конца сезона‑2024/2025. Руководство клуба приняло решение продлить контракт с Романом Пилипчуком.



«Это правильное решение. Игра с его приходом преобразилась. Да, у многих ребят закончился контракт. Пришли новые опытные игроки. Команда настроена на решение серьезных задач. Единственное, не хотелось бы, чтобы наш тренер разделил участь Андрея Талалаева в „Химках“. Он вывел команду в РПЛ, а затем его уволили. Наш тренер достоин выхода с командой в Первую лигу и там продолжить руководить командой», — высказал свое мнение в комментариях к посту в соцсетях болельщик ФК «Челябинск» Андрей Гаврилов.

Отметим, что сейчас ФК «Челябинск» в полном составе находится на учебно-тренировочных сборах на подмосковной базе в Рублево. Под руководством Романа Пилипчука команда готовится к старту сезона‑2024/2025. Накануне команда провела контрольный матч с владикавказской «Аланией», сыграв вничью 0:0. Сегодня, 3 июля, южноуральцы также не выявили победителя в игре с клубом Премьер-лиги «Ахматом» из Грозного (1:1).

Напомним, что Роман Пилипчук возглавил ФК «Челябинск» по ходу сезона-2024/2025, сменив на должности главного тренера команды Виталия Панова. На тот момент южноуральцы находились внизу турнирной таблицы во Второй лиге А (группа «Золото»). Специалисту удалось выправить ситуацию, улучшив результаты команды. Однако войти в тройку призеров по итогам сезона‑2023/2024 ей не удалось. Тем не менее ФК «Челябинск» сохранил за собой прописку в лиге.

