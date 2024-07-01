Футбольный клуб «Челябинск» продолжает укреплять состав команды перед стартом сезона-2024/2025 во Второй лиге А. Контракт с южноуральским клубом подписал опытный защитник Владимир Хозин, сыгравший более 80 матчей в Премьер-лиге. 35-летний футболист в элите российского футбола выступал за «Урал» (Екатеринбург) и «Аланию» (Владикавказ), сообщает пресс-служба ФК «Челябинск».
Минувший сезон Владимир Хозин провел на позиции центрального защитника в красноярском «Енисее». На его счету два забитых гола в 25 матчах в Первой лиге. В общей сложности он провел более 140 матчей во втором эшелоне чемпионата России. Пик в карьере футболиста пришелся на 2012—2018 годы, когда он в составе «Урала» и «Алании» выступал в Премьер-лиге.
Владимир Хозин
Дата рождения: 03.07.1989.
Место рождения: Ростов-на-Дону.
Амплуа: центральный защитник.
Карьера:
2006—2011 — «Ростов-2» (Ростов-на-Дону).
2010—2011 — «Крылья Советов» (Самара).
2011—2012 — «Торпедо» (Москва).
2012—2014 — «Алания» (Владикавказ).
2014—2018 — «Урал» (Екатеринбург).
2018—2019 — «Арарат» (Армения).
2019—2020 — «Пари-НН» (Нижний Новгород).
2020—2021 — «Чайка» (Песчанокопское).
2021—2022 — «Шахтер» (Казахстан).
2022—2023 — «СКА» (Ростов-на-Дону).
2023—2024 — «Енисей» (Красноярск).
Отметим, что у Владимира Хозина хороший бэкграунд. Он являлся игроком стартового состава практически в каждой команде, цвета которой он защищал. При этом большую часть карьеры он выступал на позиции центрального защитника.
В текущем межсезонье ФК «Челябинск» является активным игроком на трансферном рынке. Команда значительно обновила состав. Накануне мы рассказывали об изменениях в составе команды. Чемпионат России во Второй лиге А (группа «Золото») стартует 21 июля. В первом матче ФК «Челябинск» сыграет на стадионе «Центральный» с ивановским «Текстильщиком».