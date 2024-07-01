Футбольный клуб «Челябинск» усилился защитником с опытом игры в Премьер-лиге

В южноуральской команде будет выступать Владимир Хозин

Футбольный клуб «Челябинск» продолжает укреплять состав команды перед стартом сезона-2024/2025 во Второй лиге А. Контракт с южноуральским клубом подписал опытный защитник Владимир Хозин, сыгравший более 80 матчей в Премьер-лиге. 35-летний футболист в элите российского футбола выступал за «Урал» (Екатеринбург) и «Аланию» (Владикавказ), сообщает пресс-служба ФК «Челябинск».



Минувший сезон Владимир Хозин провел на позиции центрального защитника в красноярском «Енисее». На его счету два забитых гола в 25 матчах в Первой лиге. В общей сложности он провел более 140 матчей во втором эшелоне чемпионата России. Пик в карьере футболиста пришелся на 2012—2018 годы, когда он в составе «Урала» и «Алании» выступал в Премьер-лиге.

Владимир Хозин

Дата рождения: 03.07.1989.

Место рождения: Ростов-на-Дону.

Амплуа: центральный защитник.

Карьера:

2006—2011 — «Ростов-2» (Ростов-на-Дону).

2010—2011 — «Крылья Советов» (Самара).

2011—2012 — «Торпедо» (Москва).

2012—2014 — «Алания» (Владикавказ).

2014—2018 — «Урал» (Екатеринбург).

2018—2019 — «Арарат» (Армения).

2019—2020 — «Пари-НН» (Нижний Новгород).

2020—2021 — «Чайка» (Песчанокопское).

2021—2022 — «Шахтер» (Казахстан).

2022—2023 — «СКА» (Ростов-на-Дону).

2023—2024 — «Енисей» (Красноярск).

Отметим, что у Владимира Хозина хороший бэкграунд. Он являлся игроком стартового состава практически в каждой команде, цвета которой он защищал. При этом большую часть карьеры он выступал на позиции центрального защитника.

В текущем межсезонье ФК «Челябинск» является активным игроком на трансферном рынке. Команда значительно обновила состав. Накануне мы рассказывали об изменениях в составе команды. Чемпионат России во Второй лиге А (группа «Золото») стартует 21 июля. В первом матче ФК «Челябинск» сыграет на стадионе «Центральный» с ивановским «Текстильщиком».