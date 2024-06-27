В футбольном клубе «Челябинск» затеяли кадровую революцию

Шесть игроков уже покинули команду, трое — заключили с ней новые контракты

Глобальные кадровые изменения происходят в ФК «Челябинск» в летнем межсезонье. Состав команды уже покинули шесть футболистов. Зато в клубе появились три новых игрока, еще трое продлили с ним контракты. И это только начало большой кадровой реформы, которую затеяли в штабе клуба. Рассказываем о кадровых перестановках в составе команды и пытаемся понять, к чему они должны привести.

К сожалению, решить задачу на сезон-2023/2024 и выйти в Первую лигу команде не удалось. ФК «Челябинск» финишировал на четвертом месте в группе «Золото» Второй лиги А. Хотя являлся одним из главных фаворитов турнира. По нашей информации, бюджет клуба был едва ли не самым высоким во Второй лиге. С другой стороны, команде удалось сохранить прописку в группе «Золото». А если учесть то, как непросто сложился сезон для команды, — это несомненная удача.

Куратор клуба Сергей Хабаров, по всей видимости, получил поддержку со стороны губернатора Челябинской области Алексея Текслера. И с новым рвением начал работу по созданию крепкого и боеспособного клуба с прицелом на Первую лигу. Именно так можно воспринимать те трансферные новости, которые приходили из штаба ФК «Челябинск» в минувший уик‑энд. Кстати, команда в полном составе уже вышла из отпуска и начала подготовку к старту сезона-2024/2025 на подмосковной базе в Рублево.

Начнем с того, что клуб покинули шесть футболистов. У кого-то закончились контракты, у кого-то — арендные соглашения. Но очевидно, что руководство клуба не проявило должного интереса к тому, чтобы сохранить игроков в Челябинске.

Давайте пройдемся по персоналиям. Герман Основ и Владислав Анисимов не провели ни одного матча в составе команды в сезоне-2023/2024. Поэтому, как говорится, не велика потеря. Голкипер Даниил Веселов был «первым номером» в команде при Виталии Панове. Однако с приходом на тренерский мостик Романа Пилипчука этот статус потерял. При новом наставнике основным вратарем в команде стал Владимир Задирака.



Максима Ширяева и Леонида Герчикова можно смело относить к игрокам «основы». Оба регулярно выходили на поле. Сыграли, наверное, не так ярко, но полезно. Особенно удивило то, что ФК «Челябинск» не стал предлагать продлить контракт имеющему большой опыт выступлений в Первой лиге Максиму Ширяеву. Он продолжит свою карьеру в красноярском «Енисее».

Наконец, покинул Челябинск и полузащитник Никита Мацхарашвили. Его уход воспринимается как серьезная потеря. Все-таки атакующий хавбек провел насыщенный и яркий сезон. Проблема в том, что результативность экс-полузащитника «Текстильщика» на Южном Урале пошла на спад. В 22 матчах сезона-2023/2024 «десятка» челябинцев забил лишь три гола.

Все это к тому, что уход шести футболистов из ФК «Челябинск» вряд ли стоит воспринимать как удар по перспективам команды. Скорее, штаб клуба к этому был готов. Не удивлюсь, если он не планировал с ними продлевать контракты. Хотя бы из соображений того, что на их позиции уже нашел адекватные замены. О трех из них он уже сообщил.

Все три новобранца ФК «Челябинск» — игроки с опытом, хорошо знакомые специалистам и болельщикам. Имя полузащитника Никиты Голдобина и вовсе громко прозвучало в сезоне-2021/2022. Он помог «Родине» выйти в Первую лигу, став ее лучшим снайпером: в 31 матче он забил 19 мячей. И в минувшем сезоне в «Родине-2» он голевое чутье не растерял, забив шесть мячей. Ему 27 лет, есть куда расти и к чему стремиться.

Защитник Артем Самсонов в минувшем сезоне был одним из лучших в своем амплуа в группе «Золото» Второй лиги А. Он помог уфимцам выиграть турнир и завоевать путевку в Первую лигу. Опытный защитник имеет за своими плечами более 200 матчей в «Лучшей лиге мира». Очевидно, что он однозначно усилит челябинский коллектив и добавит ему надежности в обороне.

Третьим новобранцем ФК «Челябинск» в текущем межсезонье стал еще один полузащитник — Гарик Левин. В минувшем сезоне он провел 33 матча за краснодарскую «Кубань» в Первой лиге, забил четыр гола. Мало кто знает, а он имеет в своем активе три поединка в составе сборной России на чемпионате Европы U17. А еще Гарик является воспитанником челябинской школы футбола, выпускником челябинской СШОР-3.

Добавим, что продлили контракты с ФК «Челябинск» голкипер Олег Новиков, полузащитники Александр Носов и Рустам Вазитдинов. Футбольное межсезонье едва успело начаться, а уже оказалось богатым на события для челябинского клуба. Есть основания полагать, что громкие трансферы нам объявят позже. Тем более что 30 июня заканчиваются арендные соглашения с командой у целой группы игроков (Никита Першин, Денис Пушкарев, Алексей Никитенков).

Похоже на то, что в новом сезоне, который стартует уже 21 июля, мы увидим совершенно другую команду. По подбору исполнителей она будет явно сильнее предыдущей. Но это только на бумаге. Примерно те же слова мы говорили о команде и год назад, а результат ее выступления в сезоне-2023/2024 вы прекрасно знаете.

Фото: Роман Хатимов (ФК «Челябинск»)

Коллаж: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»)

