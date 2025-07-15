Футбольный клуб «Челябинск» купил суперфорварда из Африки

Уилфред Эза из Кот-д’Ивуара забил много голов в чемпионатах Австрии и Армении

ФК «Челябинск» совершил главный трансфер межсезонья в Первой лиге, оформив сделку с лучшим бомбардиром чемпиона Австрии Уильфредом Эза. Забивной форвард из Кот-д’Ивуара забил 23 мяча в 47 матчах национального чемпионата. Результативно он сыграл и в чемпионате Армении в составе «Арарата». Он должен стать главной ударной мощью ФКЧ в Первой лиге чемпионата России. Информацию о трансфере подтвердили в штабе ФК «Челябинск».

Новобранец ФК «Челябинск» обратил на себя внимание после выступлений в чемпионате Армении за «Арарат», «Арцах» и «Ван». В общей сложности он провел в турнире 101 матч, в которых забил 30 голов и сделал 8 результативных передач. На его результативность обратили внимание в Австрии. Так, в 2023 году он оказался в местном клубе «Рид».

В во втором дивизионе чемпионата Австрии у Уилфреда Эза также дела пошли в гору. Ивуарийский форвард продолжил выполнять свои задачи как форварда — забивать голы. 28-летний нападающий наколотил 23 мяча и сделал 7 ассистов в 47 матчах за два сезона в ФК «Рид». В минувшем сезоне Эза стал лучшим бомбардиром команды и четвертым во всей Лиге. Кстати, вторая австрийская лига является аналогом российской ФНЛ.

Футбольный эксперт, автор телеграм-канала «Футбол с Ильичевым» сообщает, что на африканского форварда претендовали также «СКА-Хабаровск» и красноярский «Енисей». Однако челябинский клуб выиграл борьбу за забивного нападающего.

«На российском рынке почти все гладиолусы уже сорваны, либо стоят как чугунный мост. 28-летний ивуариец был неплох в чемпионате Армении, хорошая стата у него и в австрийском „Риде“. Эта первая ласточка от „Челябинска“ — будут еще легионеры. Как ожидается, вингер и центральный защитник. Новичок клуба готов делать зарплаты для избранных и по полтора миллиона рублей», — пишет блоггер и журналист в своем телеграм-канале.

Отметим, что большую роль в успехах команды играет губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Глава региона два года назад «взялся» за футбольный клуб, поставив ему задачу выйти в Первую лигу. Для этого были приглашены топовые спортивные функционеры, выделено соответствующее финансирование для решения поставленных целей. Генменеджер клуба Сергей Хабаров, с тренерским штабом во главе с Романом Пилипчиком успешно (пусть и не без проблем), но решили эту задачу.

В летнее межсезонье стало известно и о другом важном кадровом решении губернатора. Так, должность гендиректора клуба возглавил занимающий аналогичную должность в ХК «Трактор» Иван Савин.

Его главной задачей стала администрирование футбольного клуба, но весь процесс комплектования и общее руководство осталось за Сергеем Хабаровым.