Вильфрид Эза: «Приехал в Россию, чтобы выйти в РПЛ и вынести „Зенит“»

Новобранец ФК «Челябинск» также мечтает познакомиться с Артемом Дзюбой и обменяться с ним футболками

Этим летом забивной форвард из Кот-д’Ивуара мог оказаться в Израиле, Катаре или ОАЭ. Но Вильфред Эза предпочел Россию, подписав контракт с ФК «Челябинск». Почему? Дело в том, что африканец давно следит за РПЛ, его любимый клуб питерский «Зенит», а лучшим снайпером он считает экс-форварда «сине-бело-голубых» и сборной России Артема Дзюбу. Цель Вильфреда Эзы — выйти в РПЛ с челябинским клубом, обыграть «Зенит» и встретиться лицом к лицу со своим кумиром.

«Борщ уже ел, а про пельмени не слышал»

— Как тебе стадион в Челябинске и в целом первое впечатление о России?

— Я приятно удивлен, здесь все на топовом уровне. Стадион в Челябинске похож на те арены, на которых я раньше играл в чемпионатах Армении, Беларуси и Австрии. Например, домашний стадион «Рида» регулярно собирал полные трибуны. Будет здорово, если и в Челябинске на матчи будут приходить много болельщиков.

— Впервые в карьере тебе предстоит играть в России. Какой представляется эта страна?

— Да, я впервые в России. Скажу честно: я мечтал здесь когда-нибудь сыграть. Раньше частенько смотрел матчи российской Премьер-лиги. Моя любимая команда — питерский «Зенит», в ней играл мой кумир Артем Дзюба. Он классный форвард, много забивает и знает свое дело.

— Можно ли воспринимать предстоящий твой сезон как некое приключение в загадочной стране?

— Почему бы и нет? Это новый и интересный опыт. Но у меня стоят и большие задачи. Моя цель — занять первое место и вместе с ФК «Челябинск» выйти в Премьер-лигу. Хочу сыграть с «Зенитом» и вынести его.

— Ты играл в чемпионатах Беларуси, Молдовы, Армении. В чем-то эти страны похожи на Россию? Что-то из национальной кухни этих стран понравилось? Драники, долма...

— Долма? Драники? Это что такое вообще? Может быть, я пробовал эти блюда, но не запомнил, как они называются. А вот про русский борщ знаю, понравился.

— А про пельмени слышал? В Челябинске они очень вкусные!

— Серьезно?! Хм, спасибо за совет, обязательно попробую. Вообще я наслышан о русской кухне.

«Девушки в России красивые, но у меня уже есть жена»

— Ты стал первым африканским футболистом в ФК «Челябинск». А это значит, что будешь в центре внимания, за твоей игрой будут пристально наблюдать болельщики. Это может создать какие-то трудности?

— Не думаю. Не имеет значения, единственный я легионер в команде или нет. Я приехал сюда хорошо делать свою работу. Ответственности не боюсь.

— А еще Россия известна тем, что в ней живут самые красивые девушки в мире. Это новость для тебя? Ты женат?

— (Улыбается.) Может быть, они и красивые, не было времени оценить их. Но мне это не нужно, у меня есть жена.

— Ты очень далеко уехал от дома. Нет опасений, что что-то может пойти не так?

— Нет, не переживаю из-за этого. Я до этого так же путешествовал по футбольным клубам, посетил много стран. Кроме того, каждый вечер разговариваю по телефону со своей семьей, она оказывает мне дополнительную ментальную поддержку. Возможно, в скором времени они также приедут в Россию, будут рядом со мной.

— Чемпионат, в котором тебе надо будет играть в России, называют «лучшая лига мира». Как ты думаешь, почему?

— Я не слышал такого высказывания. Но матчи РПЛ частенько смотрел по ТВ. Мне она нравится, там хороший уровень игроков и футбола в целом. А почему ФНЛ называют лучшей лигой мира?

— Я сам не знаю. Но это все похоже на историю с лабубу. Один чувак сказал, другие подхватили — и это стало трендом. Но есть и другая версия — в этой лиге равный состав участников и игры получаются непредсказуемыми.

— Хм, интересно! Вот скоро и узнаем, что эта лига из себя представляет. С нетерпением жду старта сезона, хочется поскорее выйти на поле и показать все, что умею.

«Дрогба крут, но мой любимчик — Яя Туре»

— Ты удивишься, но многие болельщики ФК «Челябинск» неправильно прочитали твою фамилию и подумали, что к нам в команду едет Вильфред Заа. Тот самый, который за «Кристал Пэлэс» играл. Вас часто путают?

— Нет, такого не было. Хотя у нас одинаковые имена и похожие фамилии.

— Вы и внешне чем-то похожи, и у вас много общего: оба родились в Абиджане, рост 180 сантиметров. Ему 32 года, теб 28 лет. Разве что позиция на поле у вас разная.

— Да, он скорее вингер, а я центрфорвард. А вообще он крутой игрок, топового уровня.

На фото: слева Вильфред Эза, справа Вильфред Заа. Похожи, правда?

— А можешь назвать самого лучшего футболиста Кот-д’Ивуара? Дидье Дрогба?

— Дрогба, конечно, классный форвард, звезда мирового уровня, но мой любимый игрок — Яя Туре. Он умел на поле делать все!

— А какие твои сильные качества на поле? Чем собираешься нас удивить?

— Мне кажется, у меня неплохая техника. Могу убежать в отрыв, как Вильфрид Заа. Ну и бью с обеих ног. В общем, я силен, как Златан Ибрагимович (смеется).

— У нас в команде был один форвард, уже ушел из команды. Он много забивал, но еще больше мазал по воротам из выгодных позиций. А у тебя как дела с реализацией моментов?

— Я играю на острие атаки, завершаю комбинации партнеров по команде. И очень часто забиваю голы из пределов вратарской штрафной. С таких позиций сложно промазать (улыбается). Поэтому надеюсь, что болельщики не будут меня ругать и критиковать. Свои моменты я обязательно реализую.

«Хочу забить 20 голов и стать лучшим снайпером ФНЛ»

— В чемпионатах Армении и Австрии ты много забивал. В «Риде» за два сезона у тебя 23 гола в 45 матчах — очень крутая статистика. Там команда на тебя играла или чемпионат такой результативный и форварды забивают много голов?

— Скорее первый вариант. Тактика и стиль игры «Рида» был в том, чтобы снабжать меня мячами, то есть команда играла на меня. Я числился в этом клубе как топ-форвард, ребята помогали мне забивать голы.

— Есть какая-то личная цель в ФК «Челябинск»? Скажем, забить 20 голов за сезон?

— Да, я согласен, хочу забить 20 голов. Будет здорово, если это поможет мне стать лучшим снайпером чемпионата.

— Если подводить итог, честно скажу: я так и не понял — зачем тебе Россия? Почему ты решился переехать в эту страну, а не остался играть в Европе?

— Не буду скрывать, у меня этим летом было много предложений от различных клубов. Были варианты переехать в Израиль, Катар и ОАЭ. Но когда узнал, что есть возможность сыграть в России, не раздумывая, согласился. Повторюсь, давно мечтал попробовать свои силы здесь. К тому же хочу выйти на поле и сыграть против Артема Дзюбы (улыбается).

— А если будет такая возможность, то какой бы вариант выбрал: пять минут общения с Дзюбой или селфи с ним?

— Я бы постарался сделал все — сделал фото, пообщался с ним, а еще обменялся футболками. Это нападающий моей мечты, его майка украсила бы мою домашнюю коллекцию футбольных трофеев.



